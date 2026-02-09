Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Vuelve a correr

Franco Colapinto en los test de Bahréin de la F1: cuándo, a qué hora y cómo verlo

La Fórmula 1 se continúa preparando en un año que será histórico por el cambio de reglamentación y Franco Colapinto vuelve a las pitas esta semana

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Franco Colapinto disputará su primera temporada como titular.

Franco Colapinto volverá a rugir en la Fórmula 1 el próximo miércoles cuando sea parte de los test que se realizarán en el circuito de Sakhir, en Bahréin. Se trata de la primera temporada que realiza como piloto titular, por lo que tiene la posiblidad de conocer a fondo a su monoplaza de Alpine, generando grandes expectativas entre sus fanáticos.

Poco importó que el argentino sea el piloto que menos cobra entre los millonarios sueldos que tiene la F1 ya que se encuentra totalmente motivado para dar pelea en los puestos cercanos a la zona de puntuación.

Franco Colapinto - A526
Franco Colapinto confía en el Alpine A526.

Franco Colapinto en los test de Bahréin de la F1: cuándo, a qué hora y cómo verlo

La temporada 2025 fue para el olvido: más allá que tuvo algunos resultados positivos y hasta logró superar a su compañero de equipo, las estadísticas indicaron que nunca estuvo con verdaderas chances de ganar puntos ya que contaba con un motor sin potencia.

El reglamento cambió y Franco Colapinto ahora utilizará un motor de Mercedes que promete dejarlo en un plano diferente ya que promete un salto de competitividad.

El miércoles 11 de febrero comenzarán los exámenes en las pistas y se extenderán hasta el viernes 13. Las jornadas de trabajo son intensas y se dividen en dos turnos de cuatro horas cada uno.

Franco Colapinto
Franco Colapinto volverá a salir a la pista.

De esta manera, la jornada de pruebas comenzarán a las 4 y finalizará a las 8 (horarios de Argentina), mientras que las de la tarde se extenderán desde las 9 hasta las 13.

Sin embargo, las cadenas de transmisión no emitirán la totalidad de los test: solo se podrá ver en Argentina una hora a partir de las 12, tanto en Disney+ como en Fox Sports.

Colapinto
Luego de esta semana, Franco Colapinto volverá a la pista el otro miércoles.

Segunda semana de pruebas: el último ajuste de Franco Colapinto antes del debut

Luego de las actividades a realizarse entre el miércoles y el viernes las escuderías tendrán la oportunidad de analizar los datos en fábrica antes de regresar al desierto para continuar con la segunda y última semana de pruebas:

  • Fecha: del 18 al 20 de febrero.

  • Objetivo: simulaciones de carrera y fiabilidad extrema.

  • Transmisión televisiva: aún resta confirmar si habrá cobertura total o se mantendrá el formato de la primera semana.

