Franco Colapinto volverá a rugir en la Fórmula 1 el próximo miércoles cuando sea parte de los test que se realizarán en el circuito de Sakhir, en Bahréin. Se trata de la primera temporada que realiza como piloto titular, por lo que tiene la posiblidad de conocer a fondo a su monoplaza de Alpine, generando grandes expectativas entre sus fanáticos.
Franco Colapinto en los test de Bahréin de la F1: cuándo, a qué hora y cómo verlo
La temporada 2025 fue para el olvido: más allá que tuvo algunos resultados positivos y hasta logró superar a su compañero de equipo, las estadísticas indicaron que nunca estuvo con verdaderas chances de ganar puntos ya que contaba con un motor sin potencia.
El reglamento cambió y Franco Colapinto ahora utilizará un motor de Mercedes que promete dejarlo en un plano diferente ya que promete un salto de competitividad.
El miércoles 11 de febrero comenzarán los exámenes en las pistas y se extenderán hasta el viernes 13. Las jornadas de trabajo son intensas y se dividen en dos turnos de cuatro horas cada uno.
De esta manera, la jornada de pruebas comenzarán a las 4 y finalizará a las 8 (horarios de Argentina), mientras que las de la tarde se extenderán desde las 9 hasta las 13.
Sin embargo, las cadenas de transmisión no emitirán la totalidad de los test: solo se podrá ver en Argentina una hora a partir de las 12, tanto en Disney+ como en Fox Sports.
Segunda semana de pruebas: el último ajuste de Franco Colapinto antes del debut
Luego de las actividades a realizarse entre el miércoles y el viernes las escuderías tendrán la oportunidad de analizar los datos en fábrica antes de regresar al desierto para continuar con la segunda y última semana de pruebas:
Fecha: del 18 al 20 de febrero.
Objetivo: simulaciones de carrera y fiabilidad extrema.
Transmisión televisiva: aún resta confirmar si habrá cobertura total o se mantendrá el formato de la primera semana.