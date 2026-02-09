Franco Colapinto en los test de Bahréin de la F1: cuándo, a qué hora y cómo verlo

El reglamento cambió y Franco Colapinto ahora utilizará un motor de Mercedes que promete dejarlo en un plano diferente ya que promete un salto de competitividad.

El miércoles 11 de febrero comenzarán los exámenes en las pistas y se extenderán hasta el viernes 13. Las jornadas de trabajo son intensas y se dividen en dos turnos de cuatro horas cada uno.

Franco Colapinto Franco Colapinto volverá a salir a la pista.

De esta manera, la jornada de pruebas comenzarán a las 4 y finalizará a las 8 (horarios de Argentina), mientras que las de la tarde se extenderán desde las 9 hasta las 13.

Sin embargo, las cadenas de transmisión no emitirán la totalidad de los test: solo se podrá ver en Argentina una hora a partir de las 12, tanto en Disney+ como en Fox Sports.

Colapinto Luego de esta semana, Franco Colapinto volverá a la pista el otro miércoles.

Segunda semana de pruebas: el último ajuste de Franco Colapinto antes del debut

Luego de las actividades a realizarse entre el miércoles y el viernes las escuderías tendrán la oportunidad de analizar los datos en fábrica antes de regresar al desierto para continuar con la segunda y última semana de pruebas: