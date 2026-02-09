Por qué deberías incluir un alicate en el kit de herramientas del auto

alicate Los alicates sirven para aflojar, cortar, estirar y doblegar piezas como un cable o un alambre.

Herramientas que deberías llevar siempre en el auto

Los alicates de corte diagonal son útiles para cortar cables o cuerdas, pueden ayudarte a sujetar alguna pieza, aflojar otras. Los usos de los alicates en la mecánica de un coche son múltiples por lo que su presencia en tu caja de herramientas para el vehículo siempre esta justificada.

Si vas a comprar alicates para llevar en el auto, atiende a su calidad y robustez, ten en cuenta que vale la pena gastar un poco más pero tener para siempre unos alicates efectivos y que cuando tengas que usarlos sean realmente prácticos y cómodos.

Además, de unos alicates, los expertos de Motor Mapfre revelan que deberías incluir en tu kit para el coche las siguientes herramientas:

Gato hidráulico o crique: resulta un elemento fundamental para poder levantar el auto en caso de tener una pinchadura de cubierta. Con el combo completo sólo deberás colocar el crique donde es debido, y ahí con la llave podrás, levantar el auto a una altura que te permitirá cambiar la rueda sin demasiados problemas.

Destornillador plano y de estrella: son prácticos para cambiar algún fusible o lámpara con facilidad y rapidez. Algunos kits de herramientas incluyen un solo mando con diferentes puntas intercambiables. Sino puedes elegir dos destornilladores convencionales.

destornillador plano 1.jpg Es importante tener un destornillador plano en la caja de herramientas del coche.