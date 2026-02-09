Tener un auto implica realizar mantenimientos regulares, acudir a citas con el mecánico, llevarlo a lavar, y estar siempre preparado ante cualquier imprevisto. En situaciones de emergencia es importante contar con los elementos básicos de seguridad y las herramientas juegan un rol clave para resolver situaciones cotidianas en la ruta o la ciudad.
Por qué deberías incluir un alicate en el kit de herramientas del auto
Tener herramientas en el auto puede ser útil para sacarte de posibles apuros en trayectos urbanos o incluso en viajes
Llevar el equipamiento adecuado puede marcar la diferencia entre un inconveniente menor y un problema mayor. Dentro del kit esencial, algunas herramientas suelen pasar desapercibidas, aunque su utilidad es enorme.
El alicate es una de ellas, resultando versátil y fácil de guardar, puede ayudarte en múltiples situaciones inesperadas. A continuación, te contamos por qué es importante llevar un alicate en el vehículo y cómo puede sacarte de apuros cuando menos lo imaginás.
Herramientas que deberías llevar siempre en el auto
Los alicates de corte diagonal son útiles para cortar cables o cuerdas, pueden ayudarte a sujetar alguna pieza, aflojar otras. Los usos de los alicates en la mecánica de un coche son múltiples por lo que su presencia en tu caja de herramientas para el vehículo siempre esta justificada.
Si vas a comprar alicates para llevar en el auto, atiende a su calidad y robustez, ten en cuenta que vale la pena gastar un poco más pero tener para siempre unos alicates efectivos y que cuando tengas que usarlos sean realmente prácticos y cómodos.
Además, de unos alicates, los expertos de Motor Mapfre revelan que deberías incluir en tu kit para el coche las siguientes herramientas:
- Gato hidráulico o crique: resulta un elemento fundamental para poder levantar el auto en caso de tener una pinchadura de cubierta. Con el combo completo sólo deberás colocar el crique donde es debido, y ahí con la llave podrás, levantar el auto a una altura que te permitirá cambiar la rueda sin demasiados problemas.
- Destornillador plano y de estrella: son prácticos para cambiar algún fusible o lámpara con facilidad y rapidez. Algunos kits de herramientas incluyen un solo mando con diferentes puntas intercambiables. Sino puedes elegir dos destornilladores convencionales.
- Llave inglesa:es útil para apretar o aflojar casi cualquier tipo de tuerca de forma fácil.
- Cinta aislante: puede sacarte de muchos apuros, desde daños en la carrocería tras un accidente hasta reparaciones temporales de emergencia en mangueras y otras piezas.