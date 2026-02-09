Se acabó el misterio: Lewis Hamilton blanqueó a su pareja en el Super Bowl

Y, claro, que se hayan hecho compañía no fue una reunión de amistad ya que las cámaras captaron a la pareja en una actitud innegable: risas, confidencias al oído y una química que traspasaba la pantalla que confirman que Lewis Hamilton atraviesa uno de sus mejores momentos personales tras años de discreción en su vida privada.

Para los analistas del show business, esta aparición no tiene nada de improvisada; es el debut de una pareja en público que ha sido pensada al milímetro por Kim Kardashian, fundadora de Skims.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian Lewis Hamilton y Kim Kardashian: amor confirmado.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian no estuvieron solos

Junto al piloto de la Fórmula 1 y de la empresaria se encontraba Kendall Kenner, hermana de Kim y ex pareja de Bad Bunny, lo que añadió una cuota de interés para la prensa rosa.

Cuando la pareja apareció en las pantallas gigantes del estadio, recibió un fuerte aplauso de los asistentes, que de esta manera se mostraron a favor de una relación que, hasta el momento, se había mantenido oculta.

Tanto Hamilton como Kardashian se mostraron relajados, bailando y disfrutando del evento más importante del deporte estadounidense.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton Kim Kardashian y Lewis Hamilton se mostraron juntos ante millones de espectadores.

Los rumores de romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian no son nuevos

Fuentes cercanas a la pareja le confirmaron a la revista People que su reciente escapada a París fue el punto de inflexión romántico. Allí se pudo observar a Kim Kardashian quien se hospedó en el mismo hotel que el piloto de la Fórmula 1.

Desde su ruptura con Pete Davidson en 2022, Kim no había mostrado tal nivel de apertura con ninguna pareja, lo que indica que su vínculo con el piloto de Fórmula 1 es sólido.

Embed Lewis Hamilton and Kim Kardashian kiss at the Super Bowl



AI-generated pic.twitter.com/TbROPDQbla — HouseOfVanity (@HouseOfVanity88) February 9, 2026

Todo parece indicar que Kim Kardashian no da puntada sin hilo. Elegir este escenario para confirmar su amor con Lewis Hamilton demuestra que ambos están listos para ser la pareja más mediática del mundo.