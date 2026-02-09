La pesadilla de Leonardo Balerdi en el Olympique de Marsella que puede costarle su lugar en el Mundial 2026

"Un partido catastrófico para Leonardo Balerdi, uno más para alguien que ha cometido tantos errores y se ha redimido tantas veces. Pero esta vez, tendrá que esforzarse mucho para que la gente olvide otra noche de pesadilla " .

"¡Leonardo Balerdi no debería volver a llevar el brazalete de capitán del OM!. Es un capitán que hunde el barco, lo sabotea. Este tipo es un payaso, tiene 27 años y tiene cinco buenas actuaciones al año ", indicó el periodista Alexandre Chaillol en medio de una marea de críticas hacia el defensor que incluyen su conducta dentro de la cancha.

"¿Podríamos haberlo hecho mejor? Por supuesto. No podemos aceptarlo. No vinimos aquí a hacer esto. Creo que estuvimos completamente fuera de nuestro juego en la primera parte" (Leonardo Balerdi)

"Balerdi se la pasa provocando a los jugadores y discutiendo. Al fin y al cabo, eres el capitán del OM. Deberías concentrarte más en el juego, en tu fútbol y en gestionar bien tu defensa", señaló Foot Mercato.

"Ousmane Dembélé se deshizo en elogios de una defensa marsellesa que cometió numerosos errores, como Leonardo Balerdi, el capitán completamente perdido este domingo", indicó L'Equipe.

Además de las críticas por el desempeño ante el PSG, en las redes sociales también se hicieron eco de severas internas del conjunto marsellés dentro del plantel y el club marsellés.