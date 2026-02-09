El maquillaje tiene el poder de transformar no solo nuestra apariencia, sino también nuestra seguridad. Dentro de la rutina de belleza, el delineado es, sin duda, la herramienta de precisión más valiosa: un solo trazo puede levantar el párpado, dar profundidad o cambiar por completo la expresión.
Ni negro, ni naranja: el color de maquillaje que debes elegir para resaltar tus ojos
El clásico delineador negro es limitado, y puedes usar otros colores en tu maquillaje para lograr un contraste que te permita brillar
Para lograr una mirada de impacto, la clave reside en la teoría del color. Elegir el tono adecuado de delineador según el pigmento de tus ojos puede crear un contraste que los haga brillar con una intensidad que el clásico negro no puede alcanzar.
Qué color de delineado usar en los ojos para resaltar la mirada
La regla de oro para potenciar el iris es buscar tonos complementarios en el círculo cromático. No solo importa el color, sino como lo aplicas también.
- Ojos azules: para que el azul vibre, necesitas calidez. Los tonos cobre, bronce y marrones rojizos son los mejores aliados. Estos colores "encienden" el celeste del iris, aportando una luminosidad natural y sofisticada.
- Ojos verdes: si buscás un efecto espectacular, alejate de lo convencional y probá con la gama de los ciruelas, violetas y bordós. Estos pigmentos resaltan los matices esmeralda de forma inmediata, logrando una mirada mucho más magnética.
- Ojos marrones: es el color de ojos más versátil en el maquillaje. Aunque les queda bien casi todo, el azul marino, el verde oliva y el dorado aportan una distinción única que profundiza la mirada sin endurecer las facciones.
Para quienes buscan un efecto rejuvenecedor, especialmente en pieles maduras, la recomendación es sustituir las fórmulas líquidas por lápices cremosos o geles. Difuminar suavemente el trazo evita que las líneas se vean rígidas y ayuda a disimular la pérdida de densidad en las pestañas.
Cómo aplicar este maquillaje correctamente
Como se dijo antes, no solo importa el color, sino como lo aplicas también. Un truco de experto es colocar el espejo a la altura del pecho y mirar hacia abajo; esto permite que el párpado se tense de forma natural, facilitando el trazo para resaltar tus ojos.
El maquillaje de ojos es una forma de autoconocimiento. Anímate a salir de tu zona de confort cromática y descubre cómo el tono correcto puede hacer que tu mirada hable por vos.