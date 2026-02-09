Ni negro, ni naranja: el color de maquillaje que debes elegir para resaltar tus ojos

Ojos azules: para que el azul vibre, necesitas calidez. Los tonos cobre, bronce y marrones rojizos son los mejores aliados. Estos colores "encienden" el celeste del iris, aportando una luminosidad natural y sofisticada.

para que el azul vibre, necesitas calidez. Los tonos cobre, bronce y marrones rojizos son los mejores aliados. Estos colores "encienden" el celeste del iris, aportando una luminosidad natural y sofisticada. Ojos verdes: si buscás un efecto espectacular, alejate de lo convencional y probá con la gama de los ciruelas, violetas y bordós. Estos pigmentos resaltan los matices esmeralda de forma inmediata, logrando una mirada mucho más magnética.

si buscás un efecto espectacular, alejate de lo convencional y probá con la gama de los ciruelas, violetas y bordós. Estos pigmentos resaltan los matices esmeralda de forma inmediata, logrando una mirada mucho más magnética. Ojos marrones: es el color de ojos más versátil en el maquillaje. Aunque les queda bien casi todo, el azul marino, el verde oliva y el dorado aportan una distinción única que profundiza la mirada sin endurecer las facciones.

maquillaje de ojos invertido.jpg La técnica del maquillaje también es importante.

Para quienes buscan un efecto rejuvenecedor, especialmente en pieles maduras, la recomendación es sustituir las fórmulas líquidas por lápices cremosos o geles. Difuminar suavemente el trazo evita que las líneas se vean rígidas y ayuda a disimular la pérdida de densidad en las pestañas.

Cómo aplicar este maquillaje correctamente

Como se dijo antes, no solo importa el color, sino como lo aplicas también. Un truco de experto es colocar el espejo a la altura del pecho y mirar hacia abajo; esto permite que el párpado se tense de forma natural, facilitando el trazo para resaltar tus ojos.

El maquillaje de ojos es una forma de autoconocimiento. Anímate a salir de tu zona de confort cromática y descubre cómo el tono correcto puede hacer que tu mirada hable por vos.