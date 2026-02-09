Inicio Ovación Automovilismo Michael Schumacher
Será su segundo matrimonio

El hermano de Michael Schumacher volverá a casarse: la reacción de su ex esposa tras años de polémicas

Luego de estar casado con Cora, el ex piloto de la Fórmula 1 y hermano de Michael Schumacher decidió volver a apostar al amor

La familia Schumacher es otra vez noticia.

El mundo de la Fórmula 1 y la prensa social europea se prepara para el casamiento de Ralf Schumacher, el reconocido ex piloto y hermano del heptacampeón mundial Michael Schumacher, contraerá matrimonio con su pareja Étienne Bousquet-Cassagne, en una celebración que promete paralizar la exclusiva costa del sur de Francia el último fin de semana de mayo.

Este enlace no es solo una unión romántica, sino el cierre de una etapa marcada por tensiones familiares y el inicio de una vida pública plena para Ralf, quien durante años mantuvo su vida privada bajo un estricto perfil bajo.

El hermano de Michael Schumacher volverá a casarse

Según información exclusiva del diario alemán BILD, la boda se llevará a cabo en la villa que la pareja posee en Saint-Tropez, donde residen gran parte del año. Los festejos se extenderán durante tres días, reuniendo a un círculo íntimo de familiares y amigos, entre los que destacan celebridades como Robert y Carmen Geiss.

Curiosamente, un allegado al piloto recordó con humor una frase que Ralf Schumacher solía decir, parafraseando a Oscar Wilde: "Quien se casa por segunda vez no merece su primer divorcio". Sin embargo, a sus 50 años, parece haber encontrado la plenitud absoluta junto a Bousquet-Cassagne, de 36 años.

"Tenemos una armonía increíble y nos entendemos a la perfección. Nunca pensé que pudiera ser tan maravilloso", declaró Ralf recientemente a RTL.

Ralf Schumacher con su ex esposa: Cora.

La relación con Cora Schumacher

El camino hacia el altar no ha sido sencillo. El apellido del hermano de Michael Schumacher ha estado en los titulares no solo por los logros deportivos del heptacampeón del mundo sino también por la relación que mantuvo Ralf con Cora tras 13 años de matrimonio y un hijo en común.

La tensión alcanzó su punto máximo en julio de 2024, cuando Ralf oficializó su relación con Étienne. Cora afirmó públicamente que la noticia la tomó por sorpresa, lo que le provocó ataques de pánico y un deterioro en su salud mental: "Fue la primera vez que conocí la relación de mi ex esposo".

Incluso se rumoreó la existencia de un contrato matrimonial que obligaba a la discreción, algo que Cora desmintió tajantemente: "Yo sería rica ahora si ese hubiera sido el caso".

"No firmé un acuerdo de confidencialidad en un contrato matrimonial. No dice nada parecido. De lo contrario, nunca me habría casado", agregó sobre las acusasiones.

De esta manera, la ex mujer de Ralf Schumacher escribió: "Steven y yo les deseamos a Ralf y Etienne todo lo mejor y mucha felicidad"; en un mensaje donde también incluye a su actual pareje, Steven Bo Bekendam, dejando atrás los antiguos enfrentamientos.

