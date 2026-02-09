Independiente Rivadavia busca subirse a la cima en su visita a Estudiantes de Río Cuarto

En condición de visitante, Independiente Rivadavia le bajará el telón a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este lunes, desde las 21.30, la Lepra se verá las caras con Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini.
Seguilo en VIVO por Radio Nihuil
Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia entre el Azul, que ganó los cuatro partidos que disputó en la temporada, y el elenco cordobés, que suma apenas un punto desde su llegada a Primera. El juego se podrá seguir en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium.
Independiente Rivadavia buscará, este lunes desde las 21.30, recuperar la cima de la tabla de posiciones. El Azul, con nueve puntos, quedó uno por debajo de Tigre, que trepó a diez unidades tras golear a River en el Monumental.