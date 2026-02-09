Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Apertura

Independiente Rivadavia busca subirse a la cima en su visita a Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia visitará a Estudiantes de Río Cuarto este lunes, desde las 21.30. A continuación, los datos del encuentro

Por Carolina Quiroga
Independiente Rivadavia, con Sebastián Villa, visita a Estudiantes de Río Cuarto.

Independiente Rivadavia, con Sebastián Villa, visita a Estudiantes de Río Cuarto.

Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

En condición de visitante, Independiente Rivadavia le bajará el telón a la cuarta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Este lunes, desde las 21.30, la Lepra se verá las caras con Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Antonio Candini.

Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia entre el Azul, que ganó los cuatro partidos que disputó en la temporada, y el elenco cordobés, que suma apenas un punto desde su llegada a Primera. El juego se podrá seguir en vivo y en directo por la señal de ESPN Premium.

Independiente Rivadavia juega en Río Cuarto.

Independiente Rivadavia buscará, este lunes desde las 21.30, recuperar la cima de la tabla de posiciones. El Azul, con nueve puntos, quedó uno por debajo de Tigre, que trepó a diez unidades tras golear a River en el Monumental.

