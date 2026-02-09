Inicio Ovación Fútbol Manuel Lanzini
"Todos saben que soy hincha de...": Manuel Lanzini lanzó una frase que hizo enojar a los hinchas de Boca

Manuel Lanzini fue protagonista del triunfo de Vélez Sarsfield frente a Boca Juniors disputando 84 minutos y al terminar lanzó una chicana

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Manuel Lanzini fue fundamental en el triunfo de Vélez.

Vélez Sarsfield alcanzó la cima de la Zona A al imponerse como local ante Boca Juniors, y Guillermo Barros Schelotto decidió incluir en el once inicial a Manuel Lanzini, mediocampista surgido en River que llegó a Liniers en agosto luego que Marcelo Gallardo le manifestara que no lo tendría en cuenta.

Sin embargo, el Mellizo lo recibió con los brazos abiertos y le dio un rol importante dentro del plantel, al punto que disputó 84 minutos, una situación que tiempo atrás parecía impensada.

Manuel Lanzini
Manuel Lanzini llegó a Liniers en agosto y se ganó un lugar en Vélez.

Manuel Lanzini lanzó una frase que hizo enojar a los hinchas de Boca

El José Amalfitani fue una fiesta porque Vélez logró vencer en el clásico a Boca, pero también porque ahora lidera su Zona ya que Matías Pellegrini convirtió en dos oportunidades en tan solo tres minutos.

Al enfrentar a los micrófonos Manuel Lanzini declaró como le gusta encarar dentro del campo de juego: con esa magía que solo tienen los enganches. Fue así que analizó: "Estoy contento porque es un triunfo muy importante y contra un gran equipo".

"Se vio un Vélez que siempre intentó, que fue al frente y que creó muchas situaciones. Por suerte nos llevamos los tres puntos", manifestó sobre el importante triunfo conseguido.

Manuel Lanzini
Manuel Lanzini se muestra féliz en su nuevo club.

Con respecto a a las indicaciones que le da su entrenador, reveló: "Pegado a la raya, es bastante pesado. Nos pide a mí y a Diego (Valdés), que tiene mucha jerarquía, que tratemos de darle juego al equipo. Nosotros le tenemos que dar confianza a los demás".

Cuando el partido estaba por finalizar recibieron el gol de Iker Zufiaurre, lo que complicó bastante el panorama: "No era necesario sufrir de esa manera, pero ellos son un club grandísimo y con enormes jugadores".

Además, para ponerle un poco del color a los tres puntos obtenidos, Manuel Lanzini le mandó un mensaje especial a los hinchas de Boca: "Me siento feliz. Todos saben que soy hincha de River y para mi este partido tiene un condimento aparte; algo especial".

Manuel Lanzini
Manuel Lanzini logro reinventarse luego de su salida de River.

El proximo desafío de Manuel Lanzini y Vélez es Defensa y Justicia

El 22 de febrero se van a enfrentar Vélez y River ya que la fecha 6 de la Liga Profesional fue designada por la AFA como la "Fecha Interzonal".

El partido está programado para las 18.30 en el José Amalfitani, pero ante la pregunta a Manuel Lanzini sobre ese encuentro donde tendrá la visita de sus ex compañeros y del club donde debutó, el enganche le bajó importancia: "Primero hay que pensar en Defensa y Justicia e ir paso a paso".

Vélez visitará el próximo viernes a Defensa y Justicia en un partido que comenzará a las 22.25.

