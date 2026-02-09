"Todos saben que soy hincha de...": Manuel Lanzini lanzó una frase que hizo enojar a los hinchas de Boca

Al enfrentar a los micrófonos Manuel Lanzini declaró como le gusta encarar dentro del campo de juego: con esa magía que solo tienen los enganches. Fue así que analizó: "Estoy contento porque es un triunfo muy importante y contra un gran equipo".

"Se vio un Vélez que siempre intentó, que fue al frente y que creó muchas situaciones. Por suerte nos llevamos los tres puntos", manifestó sobre el importante triunfo conseguido.

Manuel Lanzini Manuel Lanzini se muestra féliz en su nuevo club.

Con respecto a a las indicaciones que le da su entrenador, reveló: "Pegado a la raya, es bastante pesado. Nos pide a mí y a Diego (Valdés), que tiene mucha jerarquía, que tratemos de darle juego al equipo. Nosotros le tenemos que dar confianza a los demás".

Cuando el partido estaba por finalizar recibieron el gol de Iker Zufiaurre, lo que complicó bastante el panorama: "No era necesario sufrir de esa manera, pero ellos son un club grandísimo y con enormes jugadores".

Embed "ES UNA VICTORIA IMPORTANTE CONTRA UN GRAN EQUIPO. ES UN POCO ESPECIAL EL RIVAL" ⚪



Manuel Lanzini, jugador de Vélez, tras la victoria ante Boca.



Manuel Lanzini, jugador de Vélez, tras la victoria ante Boca.

Además, para ponerle un poco del color a los tres puntos obtenidos, Manuel Lanzini le mandó un mensaje especial a los hinchas de Boca: "Me siento feliz. Todos saben que soy hincha de River y para mi este partido tiene un condimento aparte; algo especial".

Manuel Lanzini Manuel Lanzini logro reinventarse luego de su salida de River.

El proximo desafío de Manuel Lanzini y Vélez es Defensa y Justicia

El 22 de febrero se van a enfrentar Vélez y River ya que la fecha 6 de la Liga Profesional fue designada por la AFA como la "Fecha Interzonal".

El partido está programado para las 18.30 en el José Amalfitani, pero ante la pregunta a Manuel Lanzini sobre ese encuentro donde tendrá la visita de sus ex compañeros y del club donde debutó, el enganche le bajó importancia: "Primero hay que pensar en Defensa y Justicia e ir paso a paso".

Vélez visitará el próximo viernes a Defensa y Justicia en un partido que comenzará a las 22.25.