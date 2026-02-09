"Todos saben que soy hincha de...": Manuel Lanzini lanzó una frase que hizo enojar a los hinchas de Boca

Vélez Sarsfield alcanzó la cima de la Zona A al imponerse como local anteBoca Juniors, y Guillermo Barros Schelotto decidió incluir en el once inicial a Manuel Lanzini, mediocampista surgido en River que llegó a Liniers en agosto luego que Marcelo Gallardo le manifestara que no lo tendría en cuenta.
Sin embargo, el Mellizo lo recibió con los brazos abiertos y le dio un rol importante dentro del plantel, al punto que disputó 84 minutos, una situación que tiempo atrás parecía impensada.
Manuel Lanzini lanzó una frase que hizo enojar a los hinchas de Boca
El José Amalfitani fue una fiesta porque Vélez logró vencer en el clásico a Boca, pero también porque ahora lidera su Zona ya que Matías Pellegrini convirtió en dos oportunidades en tan solo tres minutos.
Al enfrentar a los micrófonos Manuel Lanzini declaró como le gusta encarar dentro del campo de juego: con esa magía que solo tienen los enganches. Fue así que analizó: "Estoy contento porque es un triunfo muy importante y contra un gran equipo".
"Se vio un Vélez que siempre intentó, que fue al frente y que creó muchas situaciones. Por suerte nos llevamos los tres puntos", manifestó sobre el importante triunfo conseguido.
Con respecto a a las indicaciones que le da su entrenador, reveló: "Pegado a la raya, es bastante pesado. Nos pide a mí y a Diego (Valdés), que tiene mucha jerarquía, que tratemos de darle juego al equipo. Nosotros le tenemos que dar confianza a los demás".
Cuando el partido estaba por finalizar recibieron el gol de Iker Zufiaurre, lo que complicó bastante el panorama: "No era necesario sufrir de esa manera, pero ellos son un club grandísimo y con enormes jugadores".
"ES UNA VICTORIA IMPORTANTE CONTRA UN GRAN EQUIPO. ES UN POCO ESPECIAL EL RIVAL" ⚪
Manuel Lanzini, jugador de Vélez, tras la victoria ante Boca.
Además, para ponerle un poco del color a los tres puntos obtenidos, Manuel Lanzini le mandó un mensaje especial a los hinchas de Boca: "Me siento feliz. Todos saben que soy hincha de River y para mi este partido tiene un condimento aparte; algo especial".
El proximo desafío de Manuel Lanzini y Vélez es Defensa y Justicia
El 22 de febrero se van a enfrentar Vélez y River ya que la fecha 6 de la Liga Profesional fue designada por la AFA como la "Fecha Interzonal".
El partido está programado para las 18.30 en el José Amalfitani, pero ante la pregunta a Manuel Lanzini sobre ese encuentro donde tendrá la visita de sus ex compañeros y del club donde debutó, el enganche le bajó importancia: "Primero hay que pensar en Defensa y Justicia e ir paso a paso".
Vélez visitará el próximo viernes a Defensa y Justicia en un partido que comenzará a las 22.25.