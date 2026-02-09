Facundo Lencioni sigue haciendo goles importantes en Gimnasia y Esgrima: "Lo necesitaba todo el grupo"

Gimnasia y Esgrima venció por 1 a 0 a Instituto en el estadio Víctor Legrotaglie y el único gol del partido fue convertido por Facundo Lencioni, quien marcó la diferencia con su primer tanto con el Lobo en Primera División.
"Creo que lo necesitaba todo el grupo por lo que fue el partido pasado. Necesitábamos recomponernos rápido, acá y con nuestra gente. Creo que por momentos jugamos muy bien al fútbol, fuimos superiores y bueno, la verdad es que me voy contento por el equipo que se mereció la victoria", dijo quien fuera el goleador del ascenso con 10 conquistas.
Respecto a la durísima derrota ante Unión, en Santa Fe (0-4), el santafesino reconoció: "Sirvió para darse cuenta y es un golpe fuerte, pero tampoco había esa diferencia dentro del campo, o sea, son noches negras en las que se te hace todo cuesta arriba, arrancás perdiendo, tenés la mala suerte de quedarte con un hombre menos y bueno, son partidos así. Le ha pasado a River este fin de semana, son partidos atípicos en los que no hay que volverse locos, pero sí hay que trabajar, ver los errores que cometiste y solucionarlos rápido, porque es un torneo que no te permite relajarte".
"Yo creo que contra San Lorenzo hemos hecho un gran primer tiempo y nos quedamos sin nada muy injustamente, pero bueno, creo que a diferencia del partido contra San Lorenzo, hoy lo pudimos mantener en el tiempo, jugamos gran parte del partido en campo rival, fuimos superiores y obviamente el rival con la obligación, con los cambios, te obliga por ahí a meterte un poco atrás, pero bueno, es normal y lo supimos mantener", analizó el mediocampista.
Para terminar, Facundo Lencioni resaltó: "No vamos a adaptarnos en dos fechas a lo que es una categoría muy distinta y rivales muy distintos, lleva un proceso, hay que tener paciencia y humildad para seguir trabajando y afrontar cada partido como si fuera una final".
Facundo Lencioni jugó este domingo su partido número 40 con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y lo celebró marcando su gol número 11 en el club.
A los 10 tantos que lo convirtieron en el máximo goleador del ascenso del 2025, Lencioni le sumó el primero del Lobo en Primera, en el Víctor Legrotaglie, nada menos.