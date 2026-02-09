Facundo Lencioni sigue haciendo goles importantes en Gimnasia y Esgrima: "Lo necesitaba todo el grupo"

Embed - Lencioni hizo el gol de Gimnasia ante Instituto

"Yo creo que contra San Lorenzo hemos hecho un gran primer tiempo y nos quedamos sin nada muy injustamente, pero bueno, creo que a diferencia del partido contra San Lorenzo, hoy lo pudimos mantener en el tiempo, jugamos gran parte del partido en campo rival, fuimos superiores y obviamente el rival con la obligación, con los cambios, te obliga por ahí a meterte un poco atrás, pero bueno, es normal y lo supimos mantener", analizó el mediocampista.

Para terminar, Facundo Lencioni resaltó: "No vamos a adaptarnos en dos fechas a lo que es una categoría muy distinta y rivales muy distintos, lleva un proceso, hay que tener paciencia y humildad para seguir trabajando y afrontar cada partido como si fuera una final".

Embed - EL LOBO MENDOCINO VENCIÓ A LA GLORIA Y SUEÑA EN EL APERTURA | Gimnasia M. 1-0 Instituto | RESUMEN

Facundo Lencioni, un símbolo del Lobo

Facundo Lencioni jugó este domingo su partido número 40 con la camiseta de Gimnasia y Esgrima y lo celebró marcando su gol número 11 en el club.

A los 10 tantos que lo convirtieron en el máximo goleador del ascenso del 2025, Lencioni le sumó el primero del Lobo en Primera, en el Víctor Legrotaglie, nada menos.