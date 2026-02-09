Quedó "marcado" en un River vs. Boca y ahora anunció su retiro del fútbol

Un jugador que quedó "marcado" en un importante Superclásico entre River y Boca y ahora anunció su retiro del fútbol. Se trata del Puma Emmanuel Gigliotti, quien colgó los botines en Colón de Santa Fe a los 38 años.
Un jugador que quedó "marcado" en un importante Superclásico entre River y Boca y ahora anunció su retiro del fútbol. Se trata del Puma Emmanuel Gigliotti, quien colgó los botines en Colón de Santa Fe a los 38 años.
El goleador actuó en San Lorenzo, Boca e Independiente (donde ganó la Copa Sudamericana 2017) decidió dejar de jugar al fútbol en una decisión que fue difícil.
"Dejé el fútbol. Tomé la decisión. Lo venía trabajando todo este último año con una psicóloga. En un momento, lo quise hacer el año anterior, cuando volví de Chile. Salió lo de Colón, empecé viendo qué hacer y, con el correr del año terminé de decidir que no iba a jugar más", dijo Gigliotti en el programa Todo Pasa, que emite Urbana Play.
"No sé si estoy contento con la decisión. Lo que me pasa es que no estoy triste", añadió.
Así el goleador termina su trayectoria en el fútbol profesional, que comenzó con su debut en General Lamadrid en 2006 y se extendió por casi 20 años. El Puma jugó un partido con la Selección Argentina de la mano de Alejandro Sabella en 2011 (en un amistoso con Brasil, empate por 0-0 en el Mario Alberto Kempes).
En el último mercado de pases estuvo cerca de jugar en All Boys, donde tuvo otras dos recordadas etapas hace más de una década y media, finalmente decidió ponerle punto final a su carrera.
Aquel penal que le atajó Marcelo Barovero en el Monumental a Emmanuel Gigliotti, en noviembre de 2014, por la semifinal de la Copa Sudamericana, hizo que se fuera de Boca tras la eliminación ante River.
Tras el 0-0 de la ida, los Millonarios se impusieron 1-0 en la vuelta en el Monumental gracias a un tanto de Leonardo Pisculichi. Luego, en la final, derrotaron a Atlético Nacional de Colombia.