Quedó "marcado" en un River vs. Boca y ahora anunció su retiro del fútbol

"No sé si estoy contento con la decisión. Lo que me pasa es que no estoy triste", añadió.

Así el goleador termina su trayectoria en el fútbol profesional, que comenzó con su debut en General Lamadrid en 2006 y se extendió por casi 20 años. El Puma jugó un partido con la Selección Argentina de la mano de Alejandro Sabella en 2011 (en un amistoso con Brasil, empate por 0-0 en el Mario Alberto Kempes).

En el último mercado de pases estuvo cerca de jugar en All Boys, donde tuvo otras dos recordadas etapas hace más de una década y media, finalmente decidió ponerle punto final a su carrera.

Embed

El penal que erró Gigliotti en el River vs. Boca de la Copa Sudamericana 2014

Aquel penal que le atajó Marcelo Barovero en el Monumental a Emmanuel Gigliotti, en noviembre de 2014, por la semifinal de la Copa Sudamericana, hizo que se fuera de Boca tras la eliminación ante River.

Tras el 0-0 de la ida, los Millonarios se impusieron 1-0 en la vuelta en el Monumental gracias a un tanto de Leonardo Pisculichi. Luego, en la final, derrotaron a Atlético Nacional de Colombia.