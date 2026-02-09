Bad Bunny hace historia en el Super Bowl 2026: el emotivo mensaje que quebró a periodista de ESPN

El Super Bowl 2026 no solo será recordado por la intensidad en el emparrillado, sino por un momento que trascendió el deporte. Mientras los Seattle Seahawks celebraban su victoria sobre los New England Patriots, el verdadero impacto se sentía en las pantallas de ESPN, donde la emoción por el show de Bad Bunny desbordó incluso a los cronistas más experimentados.
Fue así que John Sutcliffe, histórico periodísta mexicano de la cadena internacional, pudo expresarse en plena transmisión del evento y le agradeció al artista puertorriqueño por cómo encaró el espectáculo.
El show de Bad Bunny eliminó todo tipo de fronteras
El espectáculo de medio tiempo fue una oda a las raíces. Bad Bunny brilló con luz propia, transformando el estadio en una fiesta de orgullo latino.
Pero no estuvo solo; el "Conejo Malo" elevó la apuesta con invitados de lujo: Lady Gaga interpretó Die with a Smile (una versión única, mitad en inglés y mitad en español, con Gaga al piano y Bad Bunny cantando una balada con toque caribeño) mientras que Ricky Martin cantó una parte de Lo que le pasó Hawái, en una interpretación que emocionó a los latinos.
Además, contó con la presencia del actor Pedro Pascal (chileno), de la actriz Jessica Alba (su padre es mexicoamericano), las cantantes Cardi B (de ascendencia dominicana y trinitense), Karol G (colombiana) y Young Miko (puertorriqueña)
El show no fue solo música; fue un manifiesto en español en el evento deportivo más importante deEstados Unidos.
El periodista y un mensaje al artista: "¡Viva Bad Bunny!"
Uno de los momentos más virales de la noche ocurrió durante la transmisión de ESPN. El reconocido periodista John Sutcliffe, visiblemente conmovido tras la final donde los Seahawks derrotaron a los Patriots, no pudo contener las lágrimas al analizar el mensaje de Bad Bunny.
"Como mexicoamericano, hijo de una americana, esto fue muy emotivo", confesó Sutcliffe con la voz entrecortada frente a la cámara.
Para el analista, la importancia del show radicó en la unión en tiempos de división: "El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con cultura, con cariño, en un mundo donde todos se están peleando. Reconoció a Lady Gaga y también a Ricky Martin".
"HAY QUE SENTIRSE ORGULLOSO, BENITO LE CANTÓ EN ESPAÑOL A LA FIESTA MÁS IMPORTANTE DE LOS AMERICANOS"
John Sutcliffe se puso emotivo por el mensaje de Bad Bunny en su show durante el halftime del Super Bowl LX.