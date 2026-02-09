Bad Bunny hace historia en el Super Bowl 2026: el emotivo mensaje que quebró a periodista de ESPN

Pero no estuvo solo; el "Conejo Malo" elevó la apuesta con invitados de lujo: Lady Gaga interpretó Die with a Smile (una versión única, mitad en inglés y mitad en español, con Gaga al piano y Bad Bunny cantando una balada con toque caribeño) mientras que Ricky Martin cantó una parte de Lo que le pasó Hawái, en una interpretación que emocionó a los latinos.

Además, contó con la presencia del actor Pedro Pascal (chileno), de la actriz Jessica Alba (su padre es mexicoamericano), las cantantes Cardi B (de ascendencia dominicana y trinitense), Karol G (colombiana) y Young Miko (puertorriqueña)

El show no fue solo música; fue un manifiesto en español en el evento deportivo más importante de Estados Unidos.

Bad Bunny - Super Bowl

El periodista y un mensaje al artista: "¡Viva Bad Bunny!"

Uno de los momentos más virales de la noche ocurrió durante la transmisión de ESPN. El reconocido periodista John Sutcliffe, visiblemente conmovido tras la final donde los Seahawks derrotaron a los Patriots, no pudo contener las lágrimas al analizar el mensaje de Bad Bunny.

"Como mexicoamericano, hijo de una americana, esto fue muy emotivo", confesó Sutcliffe con la voz entrecortada frente a la cámara.

Para el analista, la importancia del show radicó en la unión en tiempos de división: "El mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con cultura, con cariño, en un mundo donde todos se están peleando. Reconoció a Lady Gaga y también a Ricky Martin".

Embed "HAY QUE SENTIRSE ORGULLOSO, BENITO LE CANTÓ EN ESPAÑOL A LA FIESTA MÁS IMPORTANTE DE LOS AMERICANOS"



John Sutcliffe se puso emotivo por el mensaje de Bad Bunny en su show durante el halftime del Super Bowl LX.



Disfruta del Super Bowl x ESPN y #DisneyPlus Premium. pic.twitter.com/x8hZWhzPCD — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

El periodista mexicano, visiblemente emocionado, agregó: "Estés en México, Argentina, Colombia, Chile, donde estés, también vale tener lágrimas en los ojos".

Y para cerrar, manifestó: "Hay que sentirse orgulloso de que cantó en español en la fiesta más importante de los americanos. ¡Viva Bad Bunny!".