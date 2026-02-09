Un entrenador argentino salió campeón con Fluminense tras superar una operación de corazón

El equipo de Río de Janeiro y archirrival de Flamengo, había asegurado el título antes de jugar tras la caída de Botafogo contra Vasco Da Gama.

El equipo del ex DT de Lanús ganó por 1-0 con gol de Kevin Serna, quien en este mercado de pases estuvo cerca de pasar a Boca.

Fluminense terminó la fase con cinco triunfos y apenas una caída en sus seis encuentros. Incluso le ganó por 2-1 a Flamengo en el clásico y también a Botafogo por 1-0.

luis-zubeldia-fluminense2 Luis Zubeldía festeja con el Fluminense.

Luis Zubeldía fue operado del corazón y ahora salió campeón con el Fluminense

Zubeldía hace un mes se sometió a una cirugía en el corazón, dijo: "Todavía queda mucho camino por recorrer”.

El club carioca informó en X que fue sometido a una angioplastia con colocación de stent y que se realizó sin complicaciones.

Zubeldía arribó al tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025. El argentino llegó tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana a manos de Lanús y la salida de Renato Portaluppi.