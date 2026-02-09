Un entrenador argentino salió campeón con Fluminense tras superar una operación de corazón

Un entrenador argentino tuvo una alegría con el Fluminense de Brasil tras superar una complicada intervención quirúrgica del corazón. Se trata de Luis Zubeldía, quien consiguió su primer título con el Flu.
Un entrenador argentino salió campeón con el Fluminense. Dejó atrás una complicada intervención quirúrgica del corazón
El Tricolor le ganó por 1-0 al Maricá FC en el mítico estadio Maracaná y se quedó con la Taça Guanabara, al asegurar la fase inicial del Campeonato Carioca. El Flu conquistó ese certamen por 13ª vez en su historia.
El elenco de Zubeldía sigue en carrera en el Campeonato Carioca: se enfrentará a Bangu, en los cuartos de final del certamen.
El equipo de Río de Janeiro y archirrival de Flamengo, había asegurado el título antes de jugar tras la caída de Botafogo contra Vasco Da Gama.
El equipo del ex DT de Lanús ganó por 1-0 con gol de Kevin Serna, quien en este mercado de pases estuvo cerca de pasar a Boca.
Fluminense terminó la fase con cinco triunfos y apenas una caída en sus seis encuentros. Incluso le ganó por 2-1 a Flamengo en el clásico y también a Botafogo por 1-0.
Zubeldía hace un mes se sometió a una cirugía en el corazón, dijo: "Todavía queda mucho camino por recorrer”.
El club carioca informó en X que fue sometido a una angioplastia con colocación de stent y que se realizó sin complicaciones.
Zubeldía arribó al tricolor de Río de Janeiro en septiembre de 2025. El argentino llegó tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana a manos de Lanús y la salida de Renato Portaluppi.