Histórica "apertura sin precedentes" entre Irán y EE. UU. en diálogos nucleares: Omán confirma una pausa.

Irán y Estados Unidos avanzan en conversaciones nucleares Negociaciones entre Irán y Estados Unidos.

Las exigencias de Washington: acuerdos sin fecha de vencimiento

El enviado especial de EE. UU., Steve Witkoff, quien lidera la delegación junto a Jared Kushner, fue tajante respecto a la postura de la Casa Blanca: no se aceptarán cláusulas de caducidad que permitan a Irán retomar su actividad nuclear en el futuro.

"Partimos de la premisa de que no hay cláusula de caducidad con los iraníes. Nuestra premisa es: deben comportarse correctamente durante el resto de sus vidas", afirmó Witkoff, según consignó el medio citado.

Para Estados Unidos, la prioridad es el control total sobre la capacidad de enriquecimiento de uranio y el destino de las reservas actuales de material enriquecido, además de limitar el programa de misiles balísticos iraní.

La expectativa de China: Diplomacia frente a la fuerza

En este complejo escenario, el gigante asiático también ha fijado su postura. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, manifestó que China sigue de cerca la evolución de la situación y se opone tajantemente al uso o la amenaza de la fuerza en las relaciones internacionales. Desde Pekín, Mao subrayó la importancia de resolver los conflictos mediante vías políticas:

“China espera que todas las partes valoren la paz, actúen con moderación y resuelvan las diferencias mediante el diálogo. China está dispuesta a seguir desempeñando su papel como país importante y responsable en este sentido”, expresó la funcionaria.

Además, destacó que China apoya al gobierno y al pueblo iraní en la protección de su estabilidad nacional y de sus derechos legítimos, apelando a la larga tradición de amistad entre ambas naciones.

Por su parte, el canciller iraní, Abbas Araghchi, reiteró la voluntad de su país de alcanzar un acuerdo "justo y equitativo". Sin embargo, las líneas rojas de Teherán siguen firmes:

Reconocimiento del derecho a la tecnología nuclear con fines pacíficos .

. Dilución de reservas en lugar de desmantelamiento de instalaciones.

Exclusión del programa de misiles de la mesa de negociación.

"Irán nunca desarrollará un arma nuclear bajo ninguna circunstancia", subrayó Araghchi antes de las sesiones, destacando que no renunciarán a los beneficios tecnológicos para su pueblo.

Un escenario de expectativa global

A pesar de la retórica firme, la mediación ha sido la llave para mantener este canal diplomático abierto en la residencia de su embajador en Ginebra. El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha manifestado recientemente su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo que sea "justo y equitativo" para ambas partes.

El mundo aguarda ahora si esta "apertura sin precedentes", se traduce en un documento concreto que garantice la estabilidad en una de las regiones más volátiles del planeta y ponga fin a años de sanciones y desconfianza nuclear.