Irán condenó a 10 años de prisión a una pareja de turistas británicos acusados de espionaje

Una pareja de turistas británicos fue condenada a 10 años de prisión en Irán, tras ser acusada por las autoridades de ese país de espionaje, en un caso que generó rechazo internacional y preocupaciones sobre el trato a extranjeros detenidos en la República Islámica. La sentencia, que afecta a los ciudadanos Lindsay y Craig Foreman, fue criticada con dureza por el gobierno del Reino Unido, que calificó el veredicto como “totalmente injustificable” y pidió su liberación.
Quiénes son y qué les ocurrió
Según informa Infobae, la pareja identificada como Lindsay y Craig Foreman, ambos de unos 50 años y oriundos del condado de East Sussex (Reino Unido) fue detenida en enero de 2025 cuando realizaba un viaje alrededor del mundo en motocicleta y cruzó a Irán como parte de su itinerario. Pocos días después de su ingreso al país, las autoridades iraníes los arrestaron y los acusaron de recopilar “información para agencias de inteligencia extranjeras”, cargos que tanto ellos como su familia niegan rotundamente.
El juicio contra los Foreman fue breve: duró apenas tres horas y no se les permitió presentar una defensa plena ni acceso adecuado a abogados independientes, según denunció su hijo, Joe Bennett. Aunque las autoridades iraníes argumentan que actuaron bajo cargos de seguridad, no se han hecho públicos pruebas claras que respalden las acusaciones de espionaje.
Reacciones oficiales y diplomáticas
La decisión de la justicia iraní fue duramente condenada por el gobierno del Reino Unido. La ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, describió la sentencia como “completamente injustificable” y aseguró que Londres seguirá presionando diplomáticamente para que la pareja sea liberada y regresen sanos y salvos a su país.
Cooper afirmó que el Reino Unido continuará brindando asistencia consular a los Foreman y utilizará “todas las vías disponibles” para buscar su liberación. En paralelo, familiares y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por las condiciones de detención y la falta de transparencia del proceso judicial.
Críticas sobre el proceso judicial y contexto más amplio
Organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos han cuestionado en el pasado la forma en que se manejan casos similares en Irán, señalando que el país ha detenido a extranjeros bajo cargos de espionaje o seguridad con poca evidencia pública y procesos judiciales poco claros.
El caso de los Foreman recuerda otros ejemplos de ciudadanos extranjeros detenidos en Irán acusados de delitos de seguridad, lo que ha generado comparaciones con situaciones anteriores donde la falta de pruebas claras y la duración de las detenciones provocaron tensiones diplomáticas entre Teherán y gobiernos occidentales.