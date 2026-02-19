Irán condenó a 10 años de prisión a una pareja de turistas británicos acusados de espionaje

La ministra de Asuntos Exteriores británica, Yvette Cooper, calificó la sentencia de “completamente atroz y absolutamente injustificable”

Reacciones oficiales y diplomáticas

La decisión de la justicia iraní fue duramente condenada por el gobierno del Reino Unido. La ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, describió la sentencia como “completamente injustificable” y aseguró que Londres seguirá presionando diplomáticamente para que la pareja sea liberada y regresen sanos y salvos a su país.

Cooper afirmó que el Reino Unido continuará brindando asistencia consular a los Foreman y utilizará “todas las vías disponibles” para buscar su liberación. En paralelo, familiares y defensores de derechos humanos expresaron su preocupación por las condiciones de detención y la falta de transparencia del proceso judicial.

Críticas sobre el proceso judicial y contexto más amplio

Organizaciones internacionales y expertos en derechos humanos han cuestionado en el pasado la forma en que se manejan casos similares en Irán, señalando que el país ha detenido a extranjeros bajo cargos de espionaje o seguridad con poca evidencia pública y procesos judiciales poco claros.

El caso de los Foreman recuerda otros ejemplos de ciudadanos extranjeros detenidos en Irán acusados de delitos de seguridad, lo que ha generado comparaciones con situaciones anteriores donde la falta de pruebas claras y la duración de las detenciones provocaron tensiones diplomáticas entre Teherán y gobiernos occidentales.