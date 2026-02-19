Estados Unidos reforzó su presencia militar cerca de Irán y crece el temor en Medio Oriente

EEUU despliega en Oriente Próximo su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en medio de la tensión con Irán

El cuadro diplomático y la posible decisión de Trump

Según informa Noticias Argentinas, la administración estadounidense mantiene conversaciones indirectas con representantes iraníes, incluso con intercambios de notas en Ginebra, aunque sin avances decisivos hasta ahora. Según fuentes citadas por Noticias Argentinas, Trump está evaluando cuidadosamente los riesgos de una acción militar y ha consultado a asesores y aliados antes de tomar una decisión final.

Paralelamente, Irán ha reforzado varias de sus instalaciones nucleares como respuesta a la presión y ha continuado su programa de enriquecimiento de uranio, lo que complica el panorama.

El despliegue ha generado alertas en actores globales. Rusia, por ejemplo, advirtió sobre un “aumento sin precedentes” de las tensiones en Oriente Próximo y llamó a la contención tanto de Estados Unidos como de Irán para evitar un conflicto mayor.

Organizaciones internacionales y gobiernos de distintos países han expresado su preocupación por la posibilidad de que una confrontación se intensifique en un conflicto abierto, lo que tendría consecuencias regionales y globales significativas.

Qué riesgos implica el reforzamiento militar

Expertos en seguridad advierten que la concentración de fuerzas militares podría:

Incrementar el riesgo de choques accidentales o escaladas no planificadas , especialmente en zonas de alto tránsito como el estrecho de Ormuz.

, especialmente en zonas de alto tránsito como el estrecho de Ormuz. Provocar represalias de fuerzas iraníes o grupos aliados , elevando el nivel de violencia en el Golfo Pérsico y sus alrededores.

, elevando el nivel de violencia en el Golfo Pérsico y sus alrededores. Aumentar la incertidumbre económica y energética global, dado que la región es crucial para la producción y exportación de petróleo.

Aunque Washington sostiene que la prioridad sigue siendo la diplomacia, el reforzamiento de capacidades muestra que todas las opciones permanecen abiertas en la política exterior estadounidense.