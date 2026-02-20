Donald Trump le dio un ultimátum de 15 días a Irán para negociar su plan nuclear

Embed

El plan nuclear iraní y el contexto de negociaciones

Según informó Infobae, Irán ha defendido históricamente que su programa nuclear tiene fines civiles y energéticos, aunque países occidentales y organismos internacionales expresaron dudas sobre la transparencia y los límites de enriquecimiento de uranio.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán vienen atravesando altibajos desde la retirada estadounidense del acuerdo nuclear de 2015 (conocido como JCPOA) en 2018, y los esfuerzos por volver a un marco de control han sido intermitentes. El ultimátum de Trump representa un nuevo capítulo en este conflicto, con un enfoque más agresivo que el seguido por algunas administraciones anteriores.

El plazo de 15 días estipulado por Trump busca acelerar las conversaciones para evitar que el programa iraní supere umbrales críticos de capacidad de enriquecimiento, algo que podría reducir los tiempos necesarios para construir un arma nuclear, según plantean analistas occidentales.

Reacciones políticas y diplomáticas

La declaración de Trump fue recibida con preocupación y cautela por parte de líderes internacionales. Algunos gobiernos europeos manifestaron su apoyo a una solución diplomática, pero también expresaron reservas sobre el uso de ultimátums como herramienta de negociación, que podrían limitar los márgenes de diálogo constructivo.

Por su parte, voceros de Irán calificaron la exigencia como una presión injustificada, y reafirmaron su postura de que las negociaciones deben llevarse adelante en un contexto de respeto mutuo y sin plazos rígidos que, según Teherán, “no favorecen la diplomacia”.

Organismos multilaterales como la ONU instaron a ambos países a evitar escaladas verbales que puedan complicar aún más las conversaciones, subrayando la importancia de la diplomacia y de mantener canales abiertos para el diálogo sobre temas nucleares.

Riesgos estratégicos y escenarios posibles

Expertos en relaciones internacionales y seguridad global advirtieron que imponer un plazo estricto puede tener efectos contraproducentes si no se acompaña de incentivos concretos que faciliten el acercamiento de posiciones. Entre los principales riesgos señalados se encuentran:

Escalada de tensiones militares en el Golfo Pérsico , donde ambas partes mantienen presencia estratégica.

, donde ambas partes mantienen presencia estratégica. Nueva oleada de sanciones económicas , con impacto en el mercado energético y financiero internacional.

, con impacto en el mercado energético y financiero internacional. Deterioro de las relaciones diplomáticas entre Irán y países occidentales , que podrían afectar alianzas regionales.

, que podrían afectar alianzas regionales. Impacto en la estabilidad regional, con potencial de arrastrar a actores aliados o adversarios al conflicto.

Con la cuenta regresiva de 15 días en marcha, la atención internacional se centra ahora en las reacciones oficiales de Irán y en posibles movimientos de mediación por parte de países europeos o aliados estratégicos. El desarrollo de estas negociaciones puede determinar si las tensiones se transforman en un entendimiento diplomático o si, por el contrario, se profundizan los riesgos de confrontación.