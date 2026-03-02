Tiroteo en un bar: ataque de un simpatizante del gobierno de Irán dejó tres personas muertas y 14 heridas

Ataque tiroteo policías Agentes del FBI y de fuerzas mexicanas investigan el violento ataque y lo relacionaban con un ataque terrorista. Fotog entileza tn.com.ar

SITE aseguró tras el incidente que Diagne había expresado “sentimientos a favor del régimen iraní y odio hacia el liderazgo israelí y estadounidense” en Facebook desde 2017 y que había publicado una foto suya sosteniendo lo que parece ser un rifle de asalto, vestido con una remera con la inscripción “Property of Allah (Propiedad de Alá).

Un agente especial del FBI que tuvo intervención en el hecho, comentó a periodistas que había “indicios en relación con el sujeto y en su vehículo que apuntan a un posible nexo con el terrorismo”. Y agrego: “Por ahora solo estamos en condiciones de decir que potencialmente se trató de un acto de terrorismo”, afirmó Doran.

A partir de este posible atentado terrorista, el Grupo Conjunto de Lucha contra el Terrorismo del FBI participa en la investigación junto a las autoridades locales para determinar las circunstancias del ataque.

El tiroteo se produjo en medio de un incremento de las medidas de seguridad en muchas ciudades estadounidenses, luego de una ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, en la que murió el líder supremo del país, Alí Jamenei, junto con otros altos funcionarios islamistas.

En tanto, Davis dijo que el atacante en el bar de Austin fue abatido por agentes que respondieron con rapidez al tiroteo, ocurrido alrededor de las 2 de la madrugada en una zona de bares de la capital de Texas.

Los autoridades federales que acudieron al sitio en conflicto “se encontraron frente a un individuo armado y tres de nuestros agentes respondieron a los disparos, matando al sospechoso”, señaló Davis.

La jefa de policía indicó que el hombre armado primero abrió fuego con una pistola desde su coche contra los clientes de Buford’s Backyard Beer Garden, situado en el centro de Austin, y después estacionó su auto a pocos metros, se bajó con un rifle en mano y empezó a disparar contra las personas que pasaban por el lugar, explicó la funcionaria.

Mientras que el gobernador de Texas, Greg Abbott, sostuvo que se encontraba reforzando las medidas de seguridad en instalaciones energéticas, puertos y a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

“A cualquiera que piense aprovechar el conflicto actual en Oriente Medio para amenazar a los texanos o a nuestra infraestructura crítica, que lo entienda claramente: Texas responderá con una fuerza decidida y abrumadora para proteger nuestro estado”, sostuvo Abbott en un comunicado.