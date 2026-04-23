Un famoso torero español sufrió una brutal cornada en el recto

El torero cigarrero, figura central de la temporada, se encuentra bajo pronóstico “muy grave” tras ser herido de consideración, el animal lo corneó en el recto provocándole heridas considerables.

El incidente, ocurrido en pleno corazón de la Feria de Abril, truncó una de las comparecencias más esperadas por la afición y activó todas las alarmas en el entorno médico del diestro.

El suceso se desencadenó cuando el animal embistió de forma violenta a Morante, quien no pudo evitar el impacto y terminó cayendo al suelo de manera estrepitosa.

Al quedar tendido boca abajo sobre el albero, la gravedad del golpe en el recto fue evidente para los profesionales en el ruedo, quienes lo trasladaron de inmediato a la enfermería de la plaza.

Allí, el equipo quirúrgico liderado por el doctor Octavio Mulet se hizo cargo de una situación crítica que requería cirugía de urgencia para estabilizar al paciente y evaluar los daños internos provocados por la herida.

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Según el informe médico oficial, el torero presenta una lesión de aproximadamente diez centímetros en la zona rectal, una herida compleja que compromete tejidos delicados y que justifica la calificación de extrema gravedad.

La intervención se realizó con éxito dentro de las complicaciones del caso, pero el periodo de observación será determinante para descartar infecciones o complicaciones derivadas de la trayectoria del asta.

La noticia ha generado un impacto inmediato en el escalafón taurino, donde Morante es considerado el máximo exponente del toreo artístico actual.

Mientras la Feria de Abril continúa su curso, el silencio se impone al hablar de la salud del maestro de la Puebla, cuya recuperación es ahora la única prioridad para una afición que lamenta profundamente este doloroso revés en la carrera de un artista irrepetible.