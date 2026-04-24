Hay revuelo en la milicia de Estados Unidos. Es que el sargento maestro Gannon Ken Van Dyke, un soldado en servicio activo con base en Fort Bragg, se encuentra hoy en el ojo de la tormenta tras ser acusado de realizar apuestas ilegales vinculadas a la "Operación Resolución Absoluta", la misión secreta que terminó con la captura y extradición de Nicolás Maduro desde Caracas hacia Nueva York.
Escándalo en Estados Unidos: afirman que un sargento se hizo rico apostando por la captura de Maduro
La detención de un integrante de las fuerzas militares especiales sacudió a Estados Unidos. Lo acusan de usar información calificada en apuestas ilegales
Según datos que se desprenden de la investigación, el plan de Van Dyke comenzó a finales de diciembre, cuando abrió una cuenta en Polymarket, una plataforma de mercados de predicción. Allí, entre el 27 de diciembre y el 2 de enero, realizó 13 apuestas consecutivas por un total de US$32.000, asegurando que Maduro estaría fuera del poder para el mes de enero.
Lo llamativo para los investigadores -según publicó CNN- no fue solo la audacia de la apuesta, que en ese momento parecía casi imposible de ganar, sino la precisión quirúrgica del momento: las jugadas se completaron apenas horas antes de que las fuerzas especiales lanzaran el asalto nocturno al palacio presidencial de Venezuela.
¿Un soldado de Estados Unidos ganó una fortuna en apuestas ilegales?
Tras el éxito de la operación, en la que Maduro fue capturado bajo fuego intenso y trasladado a suelo estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico, el sargento habría embolsado una ganancia de US$400.000.
Según la acusación formal revelada en las últimas horas, Van Dyke intentó ocultar el rastro del dinero enviándolo a una bóveda de criptomonedas en el extranjero antes de moverlo a una cuenta de corretaje personal.
Desde la fiscalía de Manhattan fueron contundentes al señalar que quienes custodian los secretos de la nación no pueden usarlos para beneficio propio. Van Dyke ahora enfrenta cinco cargos penales y deberá comparecer ante un tribunal en Carolina del Norte.
Mientras el exmandatario venezolano Nicolás Maduro se declara inocente de sus cargos en Nueva York, este soldado de élite de los Estados Unidos deberá explicar cómo su "olfato" para las apuestas coincidió tan perfectamente con una de las misiones más reservadas de los últimos tiempos.