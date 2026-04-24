Escándalo en Estados Unidos: afirman que un sargento se hizo rico apostando por la captura de Maduro

militares estados unidos Un militar de Estados Unidos, en problemas por hacerse rico con apuestas ilegales. Imagen ilustrativa.

¿Un soldado de Estados Unidos ganó una fortuna en apuestas ilegales?

Tras el éxito de la operación, en la que Maduro fue capturado bajo fuego intenso y trasladado a suelo estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico, el sargento habría embolsado una ganancia de US$400.000.

Según la acusación formal revelada en las últimas horas, Van Dyke intentó ocultar el rastro del dinero enviándolo a una bóveda de criptomonedas en el extranjero antes de moverlo a una cuenta de corretaje personal.

Nicolas Maduro preso Una de las primeras imágenes que aparecieron: Nicolás Maduro era detenido por las fuerzas militares de Estados Unidos.

Desde la fiscalía de Manhattan fueron contundentes al señalar que quienes custodian los secretos de la nación no pueden usarlos para beneficio propio. Van Dyke ahora enfrenta cinco cargos penales y deberá comparecer ante un tribunal en Carolina del Norte.

Mientras el exmandatario venezolano Nicolás Maduro se declara inocente de sus cargos en Nueva York, este soldado de élite de los Estados Unidos deberá explicar cómo su "olfato" para las apuestas coincidió tan perfectamente con una de las misiones más reservadas de los últimos tiempos.