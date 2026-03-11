El plan de la inteligencia de Estados Unidos para terminar con el régimen iraní desde dentro

La situación en Irán presenta complejidades adicionales debido a la fragmentación de los grupos de oposición. Aunque la inteligencia norteamericana confía en la efectividad de los kurdos para desviar la atención de la Guardia Revolucionaria, informes internos admiten que estas milicias carecen por ahora de la capacidad necesaria para derrocar al régimen por cuenta propia. Existe, además, un historial de desconfianza por episodios previos donde el apoyo externo fue retirado de manera abrupta, dejando a los aliados locales en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Las fuerzas proxy frente al escenario regional

Las críticas hacia esta política de intervención resaltan que armar milicias sin un control estricto de rendición de cuentas suele desestabilizar regiones enteras. En el pasado, la entrega de equipos de combate para solucionar crisis inmediatas generó vacíos de poder difíciles de gestionar una vez finalizada la fase activa de la guerra. Expertos señalan que los aliados de conveniencia en Medio Oriente suelen perseguir agendas territoriales propias que no siempre coinciden con los lineamientos democráticos que se intentan promover desde el exterior.

El escenario actual en la región es sumamente volátil y cualquier movimiento en falso podría agravar la crisis humanitaria. Mientras los preparativos de la CIA avanzan, el debate sobre la soberanía de las naciones vecinas y la seguridad global se intensifica. El uso de fuerzas subsidiarias como herramienta política sigue siendo una apuesta de alto riesgo que, según la evidencia histórica, rara vez ofrece resultados predecibles a largo plazo para los intereses de los Estados Unidos.