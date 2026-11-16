Chile vendió al exterior bienes por US$104.124 millones entre enero y octubre de 2026, la primera vez que supera los US$100.000 millones en los primeros diez meses de un año. De ese total, US$65.233 millones salieron de la minería: 62,6% de todo lo que el país exportó, con un crecimiento de 22,1% respecto de 2025.
Llevada a una escala cotidiana, la actividad minera chilena generó en promedio unos US$215 millones por día durante el año, alrededor de US$6.500 millones por mes. Las cifras surgen del informe de comercio exterior que elabora la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales con datos del Banco Central y de la Aduana de ese país. El motor de ese crecimiento es el mismo metal que está en el centro de los proyectos mineros de Mendoza.
El cobre, más de la mitad de todo lo que vende Chile
El cobre por sí solo aportó US$54.655 millones, 52,5% del total exportado. Ningún otro producto chileno se le acerca: los alimentos, con el salmón a la cabeza, sumaron US$12.107 millones en el mismo período, menos de la cuarta parte.
El salto se explica sobre todo por el precio. La libra de cobre promedió US$6,14 en lo que va del año, 40% más que en 2025, y en octubre llegó a US$6,59, el valor mensual más alto desde 2005. La demanda de autos eléctricos, redes de energía y centros de datos, todos grandes consumidores del metal, sostiene esa cotización. El dato aislado de octubre mostró una baja de 3,2% en las exportaciones mineras por menores envíos de concentrado de cobre, sin alterar el resultado acumulado.
Detrás del cobre aparecen otros minerales que también marcaron récords. El litio alcanzó US$5.171 millones, casi el triple que un año antes, y el oro y la plata sumaron US$3.740 millones y US$949 millones, sus valores más altos para un período similar. Esos montos también definen cuántos dólares tiene Chile para pagar lo que compra afuera.
Los dólares que sostienen la balanza
Entre enero y octubre, Chile importó bienes por US$81.541 millones y aun así terminó con un superávit comercial de US$28.273 millones, el más alto para ese período en la serie del Banco Central.
El peso de la minería se ve en un ejercicio simple. Sin los envíos mineros, el resto de las exportaciones chilenas sumaría US$38.891 millones, menos de la mitad de lo que el país importa, y el resultado sería un déficit de más de US$42.000 millones. El cálculo es esquemático, porque la propia minería compra insumos y equipos en el exterior, pero muestra qué actividad aporta las divisas que permiten cerrar las cuentas con el mundo.
Para Argentina, donde la falta de dólares es un problema recurrente de la economía, el caso chileno funciona como referencia directa.
El mismo cobre, del otro lado de la cordillera
La geología que sostiene la minería chilena no termina en el límite. Del lado argentino, el cobre es el eje de los grandes proyectos de San Juan y Catamarca, y también de la cartera de Mendoza, con PSJ Cobre Mendocino en Uspallata y los proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental.
La diferencia está en la etapa. Chile produce y exporta cobre desde hace décadas y hoy recoge el efecto de un precio récord sobre una industria en marcha. En Argentina, esos proyectos están en exploración o en camino a la construcción, y los dólares que podrían generar todavía no aparecen en la balanza comercial. Con el cobre por encima de US$6 la libra, el ritmo con que avancen hacia la producción definirá cuánto de ese flujo de divisas empieza a quedar también de este lado de la cordillera.
En pocas palabras
- Minería chilena: exporta más de 60% de los envíos totales y aporta divisas clave.
- Cobre: aporta 52,5% de las exportaciones y su precio récord impulsa la economía.
- Dólares para Argentina: el caso chileno es un referente ante la falta de divisas recurrentes.