El salto se explica sobre todo por el precio. La libra de cobre promedió US$6,14 en lo que va del año, 40% más que en 2025, y en octubre llegó a US$6,59, el valor mensual más alto desde 2005. La demanda de autos eléctricos, redes de energía y centros de datos, todos grandes consumidores del metal, sostiene esa cotización. El dato aislado de octubre mostró una baja de 3,2% en las exportaciones mineras por menores envíos de concentrado de cobre, sin alterar el resultado acumulado.

Detrás del cobre aparecen otros minerales que también marcaron récords. El litio alcanzó US$5.171 millones, casi el triple que un año antes, y el oro y la plata sumaron US$3.740 millones y US$949 millones, sus valores más altos para un período similar. Esos montos también definen cuántos dólares tiene Chile para pagar lo que compra afuera.

Chile exportó más de US$200 millones diarios en minerales en lo que va del 2026.

Los dólares que sostienen la balanza

Entre enero y octubre, Chile importó bienes por US$81.541 millones y aun así terminó con un superávit comercial de US$28.273 millones, el más alto para ese período en la serie del Banco Central.

El peso de la minería se ve en un ejercicio simple. Sin los envíos mineros, el resto de las exportaciones chilenas sumaría US$38.891 millones, menos de la mitad de lo que el país importa, y el resultado sería un déficit de más de US$42.000 millones. El cálculo es esquemático, porque la propia minería compra insumos y equipos en el exterior, pero muestra qué actividad aporta las divisas que permiten cerrar las cuentas con el mundo.

Para Argentina, donde la falta de dólares es un problema recurrente de la economía, el caso chileno funciona como referencia directa.

El mismo cobre, del otro lado de la cordillera

La geología que sostiene la minería chilena no termina en el límite. Del lado argentino, el cobre es el eje de los grandes proyectos de San Juan y Catamarca, y también de la cartera de Mendoza, con PSJ Cobre Mendocino en Uspallata y los proyectos de exploración de Malargüe Distrito Minero Occidental.

La diferencia está en la etapa. Chile produce y exporta cobre desde hace décadas y hoy recoge el efecto de un precio récord sobre una industria en marcha. En Argentina, esos proyectos están en exploración o en camino a la construcción, y los dólares que podrían generar todavía no aparecen en la balanza comercial. Con el cobre por encima de US$6 la libra, el ritmo con que avancen hacia la producción definirá cuánto de ese flujo de divisas empieza a quedar también de este lado de la cordillera.