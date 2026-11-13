La temporada de esquí 2026/27 avanza y ya hay cerca de 50 centros abiertos

Uno de los destinos que presenta mejores condiciones es Sölden, en Austria, donde ya hay más de 50 kilómetros de pistas habilitadas. Es, por el momento, el centro con mayor superficie esquiable abierta del mundo. En Italia, Cervinia también avanza con el inicio de su temporada, mientras crece la actividad en los principales destinos de los Alpes.

¿Cómo está la situación en Norteamérica?

En Norteamérica, la temporada también empieza a ganar impulso. En Canadá, los tres centros de esquí de la región de Banff —Norquay, Lake Louise y Sunshine Village— ya están abiertos, aunque con una cantidad limitada de terreno disponible debido a los bajos espesores de nieve.

Nakiska realizó una apertura anticipada, mientras que Marmot Basin y Whistler Blackcomb se preparan para sumarse próximamente. Las nevadas más importantes se registraron en la costa de Columbia Británica, mientras que las temperaturas más frías permitieron conservar la cobertura nívea en las Montañas Rocosas y la región de Kootenay.

En Estados Unidos, Mammoth y Mt. Rose inauguraron la temporada en la costa oeste. En Colorado, en tanto, ya funcionan Keystone, Arapahoe Basin, Breckenridge, Loveland y Copper Mountain, pese a un período de temperaturas elevadas que condicionó las condiciones de nieve.

En la costa este, el panorama comienza a ser más favorable. Las temperaturas más bajas y las primeras precipitaciones invernales mejoraron las perspectivas para las próximas aperturas, mientras varios centros registraron sus primeras nevadas naturales.

Japón y las previsiones de El Niño

En Asia, Japón sigue de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas de cara al comienzo de la temporada. La agencia meteorológica del país anticipó un noviembre con importantes variaciones de temperatura, en un escenario vinculado a la influencia de un fuerte fenómeno de El Niño.

El pronóstico contempla períodos más fríos de lo habitual, especialmente en Hokkaido y el norte del país, aunque también advierte sobre episodios breves de temperaturas elevadas y precipitaciones de lluvia. Estos cambios podrían dificultar la formación de una buena base de nieve para el inicio de la temporada.

Por el momento, algunos centros ya consiguieron abrir gracias a sus sistemas de producción de nieve artificial.

Valle Nevado busca extender la temporada hasta diciembre

Mientras el invierno comienza a instalarse en el hemisferio norte, en Sudamérica todavía quedan oportunidades para esquiar. Valle Nevado, en Chile, continúa operativo y tiene como objetivo mantener sus pistas abiertas hasta el 1 de diciembre, fecha que marca el comienzo del verano meteorológico en el hemisferio sur.

El centro chileno mantiene alrededor del 25% de sus pistas habilitadas y registró nuevas nevadas durante los últimos días. Sin embargo, ante la proximidad del cierre de temporada, pasó a funcionar únicamente durante los fines de semana.

En Australia también se registraron heladas y algunas nevadas débiles en Charlotte Pass y otros centros de esquí. Las precipitaciones llegan después de un invierno pasado complicado para el país, que estuvo marcado por una importante escasez de nieve.