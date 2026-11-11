Esquí alpino: Levi pasó el control de nieve y confirmó la Copa del Mundo

Las carreras se disputarán en la tradicional pista Levi Black. El sábado 14 será el turno de las mujeres, mientras que los hombres competirán el domingo 15. En ambas jornadas, la primera manga comenzará a las 11 y la segunda a las 14, en horario local.

Petra Vlhová, ante un regreso especial

Una de las principales atracciones del fin de semana será Petra Vlhová. La eslovaca, campeona olímpica de slalom en Pekín 2022, continúa su regreso a la alta competencia después de dos años de ausencia por una grave lesión sufrida en enero de 2024, en la estación de Jasná.

Su participación en Sölden, durante la apertura de la temporada, dejó señales alentadoras. Vlhová terminó 11ª después de la primera manga del gigante, aunque una segunda bajada complicada la relegó al puesto 23 de la clasificación final.

En Levi tendrá una oportunidad especial para recuperar ritmo competitivo. La eslovaca ganó seis veces el slalom en esta estación, que se convirtió en el escenario más exitoso de su trayectoria en la Copa del Mundo.

También llegará con grandes expectativas la estadounidense Paula Moltzan, que viene de conseguir la primera victoria de su carrera en el circuito, en el slalom gigante de Sölden. A los 31 años, buscará trasladar ese rendimiento a la disciplina técnica que tendrá su primera presentación de la temporada.

Otra de las protagonistas será la alemana Emma Aicher, que consiguió el tercer puesto en el gigante de Sölden. La joven de 22 años aprovechará los días previos para combinar entrenamientos de super-G y slalom.

En la competencia masculina, uno de los nombres destacados será el noruego Atle Lie McGrath, ganador del Globo de Cristal de slalom en la temporada 2025-26. Su compatriota Henrik Kristoffersen, que acumula 26 victorias en slalom y ocho en gigante en la Copa del Mundo, también estará entre los candidatos.

El suizo Loïc Meillard, campeón olímpico de slalom y segundo en el gigante de Sölden, será otro de los esquiadores a seguir.

¿Por qué Mikaela Shiffrin se ausenta de Finlandia?

La ausencia de Mikaela Shiffrin será uno de los principales focos de atención de la cita finlandesa. La estadounidense, seis veces ganadora de la clasificación general de la Copa del Mundo, no participará en Levi por primera vez en su carrera.

La decisión responde a un cambio en su planificación para la temporada 2026/27, en la que busca darle mayor protagonismo a la preparación de gigante y super-G durante las primeras semanas del invierno.

La relación de Shiffrin con Levi es especial: ganó nueve veces el slalom en esta estación y es una de las grandes dominadoras históricas de la competencia. Su ausencia marcará un cambio significativo en una carrera que la tuvo como protagonista habitual.

La estadounidense definió esta campaña como una temporada de exploración y tendrá cinco semanas sin competir después de Sölden. Su próximo compromiso está previsto para el 28 y 29 de noviembre, en Killington, Estados Unidos.

Tampoco estará Michelle Gisin. La suiza anunció recientemente su retiro del esquí profesional después de 14 temporadas en la Copa del Mundo. Durante su trayectoria consiguió dos títulos olímpicos en la combinada alpina y alcanzó podios en las cuatro disciplinas principales del esquí alpino.

Calendario de la Copa del Mundo en Noviembre

La actividad comenzará el viernes 13 de noviembre con una carrera infantil, la ceremonia oficial de apertura y el tradicional sorteo de dorsales de la prueba femenina. También habrá espectáculos musicales en el sector de Zero Point.

El sábado 14 se disputará el slalom femenino, con la primera manga a las 11 y la segunda a las 14. El domingo 15 será el turno de los hombres, en los mismos horarios.

Con el control de nieve aprobado y las principales figuras preparadas para volver a competir, Levi se dispone a recibir una nueva edición de la Copa del Mundo en uno de los escenarios más particulares del calendario, a pocos kilómetros del círculo polar ártico.