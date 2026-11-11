Esquí: Ikon Pass suma destinos clave en Europa y Estados Unidos

La apertura de la temporada está prevista para el 5 de diciembre de 2026, siempre que las condiciones de nieve lo permitan. Deer Valley mantiene una característica particular dentro de la industria: es un centro exclusivo para esquiadores, sin acceso para snowboarders, y limita la cantidad de visitantes diarios para preservar la experiencia en sus pistas.

Los beneficios para los titulares del Ikon Pass y el Ikon Base Pass no se limitarán al acceso a las pistas. Durante la temporada 2026/27, quienes reserven tres noches de alojamiento en Deer Valley podrán obtener una cuarta noche sin cargo.

También habrá descuentos para quienes viajen acompañados. El programa Friends & Family ofrecerá un 25% de descuento en pases diarios para invitados elegibles, mientras que el alquiler de equipos para niños pequeños y jóvenes tendrá una rebaja del 20%.

Otra de las novedades importantes estará en Europa. El acceso a Ischgl, uno de los destinos de esquí más reconocidos de Austria, se extenderá a tres centros vecinos del valle de Paznaun: Galtür, Kappl y See.

Novedades en Austria: Ischgl y el valle de Paznaun

De esta manera, los titulares del Ikon Pass tendrán siete días combinados para esquiar en las cinco áreas, mientras que quienes cuenten con el Ikon Base Pass dispondrán de cinco jornadas en total. El beneficio contempla también a Samnaun, en Suiza, que ya formaba parte de la propuesta vinculada a Ischgl.

Cada uno de los centros ofrece características diferentes. Galtür, ubicado a más de 1.600 metros de altura, tiene un perfil más tranquilo y familiar, con seis sectores que combinan pistas para distintos niveles, áreas infantiles y opciones de freeride. Entre sus desafíos aparece HARDigatti, una pista con una pendiente máxima del 85%, considerada la más empinada del valle.

Kappl y See, por su parte, están conectados mediante un servicio gratuito de colectivo para esquiadores. Kappl se destaca por sus laderas soleadas orientadas al sur, ideales para los días de primavera y las jornadas de freeride. También cuenta con una zona que se alcanza después de una caminata y que forma parte de los escenarios del Freeride World Tour.

See ofrece una propuesta diferente, con pistas amplias y pendientes más moderadas. Uno de sus principales atractivos es Fear of Heights, una bajada de 13 kilómetros que acumula 1.530 metros de desnivel hasta llegar al valle.

El programa Bonus Mountains también tendrá novedades para el invierno 2026/27. Crystal Ridge, Nordic Mountain y Little Switzerland, tres centros ubicados en Wisconsin, se incorporarán a la lista de destinos disponibles.

Nuevos destinos en Estados Unidos para el Ikon Pass

Con estas incorporaciones, los titulares del Ikon Pass podrán esquiar en 14 Bonus Mountains, con dos días de acceso en cada una. La propuesta amplía las posibilidades del pase en el Medio Oeste estadounidense y suma alternativas para quienes buscan conocer centros de esquí de menor escala.

Mientras se preparan las novedades para el próximo invierno, algunos de los centros incluidos en el Ikon Pass ya comenzaron a recibir esquiadores en el hemisferio norte.

Entre ellos se encuentran Arapahoe Basin y Copper Mountain, en Colorado; Mammoth Mountain, en California; y los tres centros de SkiBig3 en Canadá: Lake Louise, Mt. Norquay y Banff Sunshine. También abrió sus pistas Zermatt, en Suiza.

Con estos cambios, el Ikon Pass ofrecerá acceso a más de 70 destinos de montaña distribuidos en distintos continentes. Los pases para la temporada 2026/27 ya están a la venta a través del sitio oficial de Ikon Pass.