Qué tiene que aprender un mendocino para trabajar en minería, según la mejor escuela chilena

—¿Qué es el CEIM y de dónde nace?

—Es una institución con 27 años de historia que nace al alero de Escondida, de BHP, la principal mina de cobre del mundo, que está acá en Antofagasta. Nace como una preocupación de la compañía de contar con una fuerza laboral supercalificada, y empieza a preparar a la comunidad, al entorno cercano. Se instala con un edificio y talleres y empieza a preparar a sus trabajadores y trabajadoras. Cuando cumple ese objetivo, la pregunta fue qué hacer con esa capacidad instalada, y la compañía decide abrirse a toda la industria y dejarlo, de alguna manera, como un legado para la industria minera del cobre en Chile. Hoy trabajan con nosotros más de 500 compañías, formamos alrededor de 30.000 personas por año y certificamos a 20.000. Es un universo importante, que se constituye también en un elemento relevante para la formación de generaciones de mineros y mineras.

—¿Qué tipo de empresas participan hoy?

—Las grandes compañías mineras como Antofagasta Minerals, Codelco, Glencore. Pero también proveedores de la industria. Uno tiende a identificar la industria minera con las faenas o las compañías que extraen y procesan el mineral, pero también hay toda una cadena logística de proveedores, y hay otros sectores que apalancan la operación aunque estén fuera de esa cadena directa.

José Antonio Díaz, gerente general de CEIM estará en la Cumbre de Minería Sostenible de Mendoza. CEIM

—¿Capacitan a quienes ya trabajan en minería o a quienes quieren entrar?

—Tenemos dos líneas muy claras. La primera tiene que ver con las empresas. Capacitamos y certificamos a personal de las mineras, de proveedores y contratistas que ya están trabajando y vienen a adquirir algún conocimiento específico, por ejemplo por la instalación de una nueva tecnología. La segunda es para personas que se quieren incorporar a la industria minera. Tenemos cursos de 6, 8 o 10 meses, según el área en la que se quieran desarrollar, y además los contactamos con las empresas mineras para que sean considerados en sus procesos de reclutamiento. Eso es lo que llamamos la Escuela de Oficios Industriales, en la que también tenemos una larga experiencia.

—Al venir de las propias compañías, tienen muy claro qué necesita la industria.

—Uno de los éxitos que hemos tenido como institución es que estamos muy ligados a la operación de las compañías. En el formato tradicional de la academia siempre ha habido cierto divorcio o cierto rezago entre lo que las compañías están necesitando y lo que las casas de estudio están preparando. En nuestro caso estamos absolutamente e íntimamente ligados a las operaciones y a las líneas operativas. Junto con las líneas operativas de las distintas compañías determinamos cuáles son las necesidades de capacitación, qué conocimientos técnicos o habilidades hay que fortalecer. Esa dinámica hace que estemos preparando a gente con pertinencia laboral.

—¿Cuáles son los perfiles más difíciles de conseguir hoy?

—Nuestro trabajo está abocado principalmente a operadores y mantenedores. En términos técnicos no tenemos grandes dificultades en identificar qué necesita la compañía. El desafío está en identificar las características de los postulantes a cada programa. Los perfiles son distintos, y las competencias no son solo técnicas: también son de carácter psicológico, de comportamiento frente al riesgo, porque en la industria minera la seguridad es un elemento central. Tiene que ser disciplinado, tiene que saber recibir instrucciones, mirar su entorno. El trabajo en equipo es fundamental: una decisión respecto de algo puede impactar la seguridad o la operación de un compañero o una compañera. Lo difícil es encontrar personas que se adapten a una forma de operar que es muy particular.

—La automatización también cambió la faena. ¿Cómo se reconvierte a los trabajadores?

—En Chile, la pandemia lo único que hizo fue acelerar los procesos de adopción de nuevas tecnologías. Entró la digitalización, la automatización, los componentes eléctricos en los equipos, los centros integrados de operación, los gemelos digitales y la inteligencia artificial incorporada a los procesos. Con todo eso, la minería por un lado se hace más segura, pero por otro empieza a demandar personas con características y perfiles distintos. La operación es menos analógica, por decirlo de alguna manera, y requiere competencias como análisis de datos, toma de decisiones con datos e inteligencia artificial aplicada a los procesos. También mucha resiliencia ante los cambios, porque la tecnología que hoy se está implementando probablemente en los próximos tres años sea distinta. Esa flexibilidad, esa capacidad de adaptarse a escenarios distintos, son habilidades que se necesitan mucho en las nuevas generaciones de mineros y mineras. Y hay que empezar a desarrollarlas desde los colegios, desde la educación en primera instancia, más allá de los institutos o las universidades.

—¿Eso ya se está haciendo en las escuelas chilenas?

—Sí, en Antofagasta hay varias iniciativas. Una de ellas la impulsa Escondida y nosotros somos parte activa: se llama Código Futuro. A los chicos de 3º y 4º medio, que son los dos últimos años de la educación escolar, les estamos enseñando a programar en Python, inteligencia artificial y manejo de datos. Son colegios técnicos, que es de donde sale la mayor cantidad de futuros operadores y mantenedores de las compañías. Empezamos temprano porque una industria como la chilena, que está bien tensionada desde el punto de vista de la operación, va a necesitar más proyectos para mantener sus niveles actuales y va a necesitar gente mucho más eficiente en los procesos.

El CEIM ya firmó memorándums de entendimiento con la Fundación Plan Pilares y con Fundación Tassaroli de Mendoza. CEIM

—Desde la Argentina se ha mirado mucho al CEIM. ¿Cómo se puede colaborar?

—Efectivamente tuvimos conversaciones con la Fundación Plan Pilares y con Fundación Tassaroli, y firmamos memorándums de entendimiento en los que ponemos a disposición nuestras voluntades para ir trabajando. Vemos que tenemos propósitos comunes. Ellos tienen mucha experiencia en el territorio y ahora están ocupados en algo que los inspira: generar un cambio cultural en Mendoza a través de la educación, la formación y el desarrollo de la capacidad técnica y operativa. Ese propósito lo compartimos plenamente, y esa voluntad la tenemos que poner al servicio de la comunidad.

—¿Podría haber en el futuro un CEIM en la Argentina?

—Nos comprometimos a empezar a desarrollar las capacidades de manera conjunta, para que desde la propia Mendoza se formen las capacidades y se pueda atender al resto de la industria minera. En los primeros pasos probablemente vamos a estar muy acompañados, pero la idea es que las capacidades se desarrollen en el propio territorio.

—Mientras tanto, ¿un trabajador argentino puede capacitarse en el CEIM?

—Sí. De hecho, hoy hay compañías transnacionales con operaciones en la Argentina que traen a sus nuevas camadas de colaboradores a nuestra sede de Santiago para prepararse en mantenimiento, sobre todo de equipos muy específicos, y estamos felices de participar en ese proceso. Pero la escala y la envergadura de los proyectos de la Argentina son tan grandes y tan atractivas que hay que desarrollar las capacidades en el territorio, con la gente del territorio, y trabajar como un bloque. Vamos a tener la misma cordillera y más o menos los mismos desafíos operacionales, así que la coordinación entre la industria minera argentina y la chilena va a ser tremendamente necesaria. Vamos a tener que empezar a hablar el mismo lenguaje para que, como bloque, podamos salir a competir al mundo con ventaja.

—¿Esa integración también tiene que darse en la formación?

—Absolutamente. Un buen minero o una buena minera puede desarrollar su labor en Chile, en la Argentina, y probablemente también en África, en el Congo, en Canadá o en Australia. Si logramos preparar muy buena gente, le vamos a abrir un mundo de oportunidades a mucha gente en estos países.

—¿Cuánto tarda formar a un operador o a alguien de mantenimiento que no tiene formación previa?

—Para que una persona se integre a la industria minera con las competencias de una primera fase, son de seis a ocho meses, según lo que vaya a estudiar. Esa inversión en tiempo y en recursos es muy rentable, con creces, una vez que se incorpora a la industria. Un muchacho o una muchacha que sale del colegio y quiere entrar a la minería puede pasar por este tipo de cursos y al año siguiente estar incorporándose con mucha fuerza a una industria que le va a generar recursos, que le puede cambiar el destino a su familia y le permite cumplir sus sueños personales.

—La minería tiene ese poder de movilidad social ascendente.

—Absolutamente. Hay un estudio en Chile que mide cuántas familias salen de la pobreza en una generación. En el resto del país, de cada diez familias salen dos. Acá en Antofagasta son cuatro, el doble. Y eso es porque el 52% de la industria minera de Chile está en Antofagasta. La minería es una industria tremendamente atractiva, muy dinámica, que facilita los proyectos de vida profesional y personal.

—En Mendoza todavía no hay un centro como el CEIM. ¿En qué puede prepararse hoy quien quiera trabajar en minería?

—Apuntaría a 3 o 4 bases. La primera son los operadores de equipos móviles, que es un área tremendamente importante y atractiva. La segunda es el mantenimiento de esos mismos equipos, o nociones generales de mantenimiento, porque las lógicas son más o menos parecidas: si llegan equipos nuevos, el conocimiento extra es más bien incremental sobre una base que ya se tiene. La tercera es seguridad: cómo moverse en una faena, cómo identificar riesgos. Y también la construcción, porque en la curva de expansión que tiene la Argentina se va a necesitar mucha gente para construir y poner en marcha los proyectos. Ahí se va a requerir harta mano de obra.