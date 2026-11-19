Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; de China, Xi Jinping; y de Rusia, Vladimir Putin, mantuvieron un encuentro de una hora y media en la ciudad china de Shenzhen. La histórica reunión se desarrolló en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y tuvo como eje central el debate sobre el desarme nuclear, la guerra en Ucrania y las tensiones diplomáticas entre las potencias.
Trump, Xi y Putin debatieron el desarme nuclear y la paz mundial en un encuentro histórico en China
Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin se reunieron en Shenzhen para debatir sobre desarme nuclear, la guerra en Ucrania y la paz global
La cumbre, presentada como un encuentro dedicado a la paz mundial, buscó explorar futuras reducciones en las reservas atómicas y mecanismos para recomponer los vínculos entre las grandes potencias. Si bien la Casa Blanca calificó la cita como una instancia exploratoria, China la definió como trascendental para la estabilidad global.
Donald Trump destaca la cumbre como una oportunidad histórica
El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la reunión como histórica y aseguró que las tres potencias nucleares se encuentran en una posición única para debatir la reducción de sus arsenales. Por su parte, Xi Jinping pidió la prohibición y destrucción de las armas nucleares, mientras que Vladimir Putin destacó los intereses comunes para resolver conflictos regionales, incluida la guerra en Ucrania.
Al inicio del encuentro, Xi Jinping enfatizó la necesidad de que China, Estados Unidos y Rusia salvaguarden conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales. Trump, a su vez, señaló que su país está trazando un rumbo diferente en política exterior, creyendo en el diálogo incluso con naciones con desacuerdos. Putin remarcó la responsabilidad compartida de las potencias en mantener la paz internacional y resolver conflictos regionales.
Nuevos acuerdos y perspectivas sobre la seguridad global
La posibilidad de un acuerdo nuevo, mejorado y modernizado sobre armamento nuclear, que incluiría a China, fue un tema de discusión. Trump manifestó su deseo de un pacto que trascienda a los gobiernos, mientras que Pekín insiste en que Estados Unidos y Rusia reduzcan primero sus arsenales. El fin de las guerras en Ucrania y Oriente Medio, así como la seguridad energética, también formaron parte de las conversaciones.
Según el análisis de The Washington Post, Donald Trump buscaba avanzar en el control de armas nucleares; Putin pretendía discutir el final de la guerra en Ucrania bajo las condiciones de Moscú, mientras Xi Jinping quería aprovechar la oportunidad para consolidar el protagonismo internacional de China sin comprometerse con las posiciones de sus dos interlocutores.
En pocas palabras
- Cumbre trilateral: Donald Trump, Xi Jinping y Vladimir Putin debatieron desarme nuclear y paz mundial en China.
- Objetivos clave: se abordó la reducción de arsenales atómicos y la guerra en Ucrania, buscando estabilidad global.
- Perspectivas: el encuentro exploró nuevos acuerdos sobre armas nucleares y la resolución de conflictos regionales.