Hay un borrador acerca de los días que se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura. La información oficial sobre los días y horarios aún no fue dada a conocer por la AFA.
Aunque no es una información oficial, hay un borrador acerca de los días y horarios que se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura
Hay un borrador acerca de los días que se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura. La información oficial sobre los días y horarios aún no fue dada a conocer por la AFA.
La instancia de cuartos de final del Clausura se jugaría entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.
Vélez e Independiente iniciarán los cuartos de final, ya que se enfrentarían en Liniers el sábado 28 a partir de las 20:00. El equipo de Liniers quedó mejor ubicado que el Rojo en la primera fase y por eso hará de local.
Luego, en el horario de las 22:00 River jugará con Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba.
Había dudas sobre la realización del partido en el estadio de La Gloria (se realizó un recital de María Becerra allí), pero el club difundió imágenes de cómo está el campo de juego, que se ve considerablemente mejor de lo que se esperaba.
El domingo 29 se enfrentarán Rosario Central jugará con Barracas desde las 17:45 en el Estadio Gigante de Arroyito.
A las 22, Independiente Rivadavia o Boca se medirán con Gimnasia de La Plata.
Si la Lepra pasa a los octavos, el choque tendrá lugar en el Bosque de La Plata, pero si el Xeneize accede a la próxima fase, el Lobo deberá visitar La Bombonera.
Al igual que en los octavos de final, todos los partidos contarán con tiempo extra y penales en caso de que no pueda romperse el empate antes.
Tras los cuartos de final, se prevé que las semifinales se jueguen entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. Una semana más tarde, el domingo 12, tendrá lugar la gran final en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata.