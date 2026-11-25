Luego, en el horario de las 22:00 River jugará con Instituto en el Estadio Monumental de Alta Córdoba.

Había dudas sobre la realización del partido en el estadio de La Gloria (se realizó un recital de María Becerra allí), pero el club difundió imágenes de cómo está el campo de juego, que se ve considerablemente mejor de lo que se esperaba.

Ángel Di María afrontará los cuartos de final con Central. Rosario Central

El domingo 29 se enfrentarán Rosario Central jugará con Barracas desde las 17:45 en el Estadio Gigante de Arroyito.

A las 22, Independiente Rivadavia o Boca se medirán con Gimnasia de La Plata.

Si la Lepra pasa a los octavos, el choque tendrá lugar en el Bosque de La Plata, pero si el Xeneize accede a la próxima fase, el Lobo deberá visitar La Bombonera.

Torneo Clausura: cómo se definen los cuartos de final

Al igual que en los octavos de final, todos los partidos contarán con tiempo extra y penales en caso de que no pueda romperse el empate antes.

Tras los cuartos de final, se prevé que las semifinales se jueguen entre el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. Una semana más tarde, el domingo 12, tendrá lugar la gran final en el Estadio Único Diego Armando Maradona, en La Plata.