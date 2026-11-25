Antes de enchufar cualquier artefacto, conviene revisar la potencia máxima soportada por el alargue, verificar el estado de los cables y evitar encadenar varias zapatillas entre sí.

También hay que prestar atención a los accesorios de cuidado personal, como secadores de pelo o planchas, ya que generan picos térmicos elevados en poco tiempo y pueden saturar la instalación. Para los equipos de mayor exigencia, lo más seguro es enchufarlos directamente a un tomacorriente de pared en buen estado.

Los seis electrodomésticos que nunca debes conectar a un alargue

Microondas: Demanda una potencia elevada durante su funcionamiento y puede sobrecargar rápidamente el circuito del alargue.

Aire acondicionado: Su compresor exige un consumo alto y sostenido que representa un riesgo serio de recalentamiento.

Lavarropas: Combina motores y ciclos intensivos que superan el margen seguro de una conexión auxiliar compartida.

Secadora: Genera un alto gasto energético continuo para producir calor, lo que incrementa el peligro de saturación.

Heladera: Funciona de forma constante a lo largo del día y del año, con picos de arranque que exigen una toma directa y estable.

Televisión: Figura entre los equipos que no conviene conectar al alargue dentro de esta lista, por lo que se recomienda enchufarla de manera directa.

En definitiva, usar zapatillas solo para dispositivos livianos y reservar los enchufes fijos de pared para los artefactos de mayor exigencia es una medida sencilla que protege tanto los equipos como la seguridad eléctrica de toda la casa.

Los electrodomésticos o dispositivos que sí podrían conectarse al alargue son la cafetera, tostadora, freidora de aire, laptop o computadora, cargador de celular, impresora, DVD o sistema de audio.