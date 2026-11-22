Instituto de Córdoba avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 al vencer 2 a 1 a Huracán y será rival de River en la próxima instancia del segundo certamen de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol.
Instituto de Córdoba avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 al vencer como local a Huracán y será rival de River
Instituto de Córdoba avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 al vencer 2 a 1 a Huracán y será rival de River en la próxima instancia del segundo certamen de la temporada de la Liga Profesional de Fútbol.
El equipo cordobés, dirigido por El Traductor Diego Flores, se puso 2 a 0 a los 20' a través de Alex Luna y Facundo Suárez, pero luego no solo perdió por lesión a Luna y Lázaro sino que tras el descuento del ecuatoriano Jordy Caicedo sufrió la expulsión de Giuliano Cerato y tuvo que sostener el resultado jugando más de 15' con un hombre menos.
La Gloria, clasificado primero en el Grupo A, pasó de ronda en el Kempes y seguramente volverá a su estadio de Alta Córdoba el próximo fin de semana para recibir a River en uno de los duelos confirmados de cuartos de final del Torneo Clausura.
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
Cruces de cuartos de final