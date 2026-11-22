El equipo cordobés, dirigido por El Traductor Diego Flores, se puso 2 a 0 a los 20' a través de Alex Luna y Facundo Suárez, pero luego no solo perdió por lesión a Luna y Lázaro sino que tras el descuento del ecuatoriano Jordy Caicedo sufrió la expulsión de Giuliano Cerato y tuvo que sostener el resultado jugando más de 15' con un hombre menos.

La Gloria, clasificado primero en el Grupo A, pasó de ronda en el Kempes y seguramente volverá a su estadio de Alta Córdoba el próximo fin de semana para recibir a River en uno de los duelos confirmados de cuartos de final del Torneo Clausura.