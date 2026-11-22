Sergio Kun Agüero hizo un alto en la disputa de la Copa Potrero, torneo del que es organizador, y pasó por Mendoza durante unas horas para disfrutar de una celebración muy especial durante el fin de semana.
Sergio Kun Agüero estuvo de visita en Mendoza junto a su pareja Sofía Calzetti para participar de un casamiento familiar.
Sergio Kun Agüero hizo un alto en la disputa de la Copa Potrero, torneo del que es organizador, y pasó por Mendoza durante unas horas para disfrutar de una celebración muy especial durante el fin de semana.
Según lo que se pudo ver en las redes sociales ex delantero llegó en un vuelo privado junto a su pareja, Sofía Calzetti, y la pequeña Olivia, hija de ambos de solo 2 años.
El motivo de la visita fue el casamiento de Catalina Cascio Baccanelli y Martín Calzetti, quienes celebraron su unión en la Bodega DiamAndes. El evento, rodeado de viñedos y montañas, sirvió como escenario para una fiesta que comenzó con una recepción previa en Zuccardi Valle de Uco, en el restaurante Piedra Infinita.
Agüero, según relataron quienes compartieron el festejo, mostró una excelente predisposición y disfrutó de cada momento, integrándose al festejo y llamando la atención de los demás invitados. La escapada incluyó, además de la boda, imágenes de un entorno paisajístico privilegiado.
La presencia del Kun en Mendoza generó atención entre los presentes y el Valle de Uco fue el epicentro de la celebración que incluyó familiares y amigos, dejando atrás sus compromisos comerciales y deportivos.
Sofía Calzetti, pareja del Kun, compartió imágenes de la estadía a través de sus redes sociales, mostrando sus elegantes looks y del paisaje característico del Valle de Uco, además de los atractivos turísticos y la gastronomía local.