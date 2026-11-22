Cómo vivió Sergio Kun Agüero su paso por los viñedos

Agüero, según relataron quienes compartieron el festejo, mostró una excelente predisposición y disfrutó de cada momento, integrándose al festejo y llamando la atención de los demás invitados. La escapada incluyó, además de la boda, imágenes de un entorno paisajístico privilegiado.

La presencia del Kun en Mendoza generó atención entre los presentes y el Valle de Uco fue el epicentro de la celebración que incluyó familiares y amigos, dejando atrás sus compromisos comerciales y deportivos.

Sofía Calzetti, pareja del Kun, compartió imágenes de la estadía a través de sus redes sociales, mostrando sus elegantes looks y del paisaje característico del Valle de Uco, además de los atractivos turísticos y la gastronomía local.