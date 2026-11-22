Lejos de conformarse con esa sentencia, la institución azul y oro redobló la apuesta con otra publicación dirigida al histórico mote del conjunto de Avellaneda - conocido como el Rey de Copas - al escribir: "El verdadero Rey".

Boca es el equipo con más títulos internacionales del continente.

Hasta antes de aquella definición en territorio colombiano, Boca e Independiente compartían la cima del ranking continental con 18 conquistas cada uno, por lo que el triunfo frente al conjunto brasileño le permitió al equipo argentino quedar en soledad en lo más alto del palmarés internacional.

El calendario internacional le ofrecerá además al conjunto boquense la posibilidad de ampliar esa diferencia en el corto plazo, ya que disputará la Recopa Sudamericana frente al campeón de la Copa Libertadores, título que definirán Estudiantes de La Plata y Palmeiras el sábado 28 de noviembre.

Barranquilla se tiñó con los colores de Boca.

Todos los títulos internacionales de Boca y de Independiente

Boca alcanzó su título 19:

6 Copas Libertadores: 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007.

3 Copas Intercontinentales: 1977, 2000 y 2003.

3 Copas Sudamericanas: 2004, 2005 y 2026.

4 Recopas Sudamericanas: 1990, 2005, 2006 y 2008.

1 Supercopa Sudamericana: 1989.

1 Copa Máster de Supercopa: 1992.

1 Copa de Oro Nicolás Leoz: 1993.

Independiente tiene 18 títulos: