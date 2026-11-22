El automovilismo mendocino vivió otra jornada histórica este domingo con la coronación de Bernardo Llaver como el flamante campeón del Turismo Carretera 2000 en el circuito de Rafaela.
El mendocino Berni Llaver finalizó segundo en Rafaela al mando del Honda Civic tras una dramática definición y conquistó su primer título a nivel nacional.
El automovilismo mendocino vivió otra jornada histórica este domingo con la coronación de Bernardo Llaver como el flamante campeón del Turismo Carretera 2000 en el circuito de Rafaela.
Al mando del Honda Civic de la escuadra Coiro Competición, el piloto de San Martín cruzó la meta en la segunda posición tras un final de película para asegurar la corona tras el subcampeonato obtenido en 2025. Esta consagración representa la primera corona a nivel nacional en la rica trayectoria de Llaver.
La competencia decisiva tuvo un desarrollo emocionante y lleno de suspenso. Llaver inició al frente en la primera fila debido a que Facundo Ardusso, autor de la pole position con su Ford Focus, optó por largar desde el fondo al estar ensayando componentes de cara a la temporada 2027 sin sumar puntos.
Durante gran parte de la prueba, el mendocino sostuvo un ritmo firme con casi dos segundos de ventaja sobre Humberto Krujoski (Fluence) y Mario Valle (Honda). Por su parte, «Josito» Di Palma debió abandonar en el cuarto giro por la rotura de su Citroën, quedando sin chances de pelear el campeonato.
Cuando la consagración parecía encaminarse con tranquilidad, la salida de un inesperado auto de seguridad a falta de tres vueltas alteró el desenlace. En un relanzamiento caótico, Krujoski atacó la posición de Llaver mientras Valle aprovechó por la línea exterior para saltar al liderazgo. Sin embargo, un toque de Ardusso a Valle en la primera chicana provocó un desparramo en el que Krujoski y Llaver debieron cortar por el pasto al límite de quedar fuera de competencia.
Pese a los roces y al dramatismo de los metros finales, Humberto Krujoski cruzó la meta en primer lugar para obtener su primera victoria del año con el Ambrogio Racing, escoltado por Llaver y con Mario Valle completando el podio.
De esta manera, Berni Llaver redondeó un año excepcional en el que fue amplio dominador de la temporada, adjudicándose la etapa regular con comodidad y soportando el recargo de kilos en su auto durante gran parte del certamen debido a su liderazgo.
Tras escoltar a Agustín Canapino en 2025, el mendocino se convirtió en el segundo campeón en la historia del Turismo Carretera 2000, sellando además su pasaje directo al Turismo Carretera para 2027.