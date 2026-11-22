Durante gran parte de la prueba, el mendocino sostuvo un ritmo firme con casi dos segundos de ventaja sobre Humberto Krujoski (Fluence) y Mario Valle (Honda). Por su parte, «Josito» Di Palma debió abandonar en el cuarto giro por la rotura de su Citroën, quedando sin chances de pelear el campeonato.

Cuando la consagración parecía encaminarse con tranquilidad, la salida de un inesperado auto de seguridad a falta de tres vueltas alteró el desenlace. En un relanzamiento caótico, Krujoski atacó la posición de Llaver mientras Valle aprovechó por la línea exterior para saltar al liderazgo. Sin embargo, un toque de Ardusso a Valle en la primera chicana provocó un desparramo en el que Krujoski y Llaver debieron cortar por el pasto al límite de quedar fuera de competencia.

Pese a los roces y al dramatismo de los metros finales, Humberto Krujoski cruzó la meta en primer lugar para obtener su primera victoria del año con el Ambrogio Racing, escoltado por Llaver y con Mario Valle completando el podio.

Bernardo Llaver, el mejor a lo largo de la temporada

De esta manera, Berni Llaver redondeó un año excepcional en el que fue amplio dominador de la temporada, adjudicándose la etapa regular con comodidad y soportando el recargo de kilos en su auto durante gran parte del certamen debido a su liderazgo.

Tras escoltar a Agustín Canapino en 2025, el mendocino se convirtió en el segundo campeón en la historia del Turismo Carretera 2000, sellando además su pasaje directo al Turismo Carretera para 2027.