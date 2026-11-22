Lionel Messi tuvo un momento de furia y terminó recibiendo la tarjeta amarilla.

El pelotazo de Lionel Messi a Gonzalo Tapia

El incidente se desencadenó durante el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando el capitán de Inter Miami intentó ejecutar un saque lateral con rapidez para darle vértigo a una transición ofensiva.

En ese instante, el atacante de Columbus Crew se interpuso delante de la línea de cal para obstruir la reanudación, lo que motivó que Messi tomara el balón y lo arrojara directamente contra la cara de su adversario.

Tapia cayó de inmediato al césped llevándose una mano al rostro mientras futbolistas de ambos equipos rodeaban al juez para exigir medidas disciplinarias; finalmente, Chapman amonestó al chileno por bloquear el juego y al argentino por conducta antideportiva.

A pesar del revuelo provocado por el impacto sobre el rostro de Gonzalo Tapia - delantero chileno y ex jugador de River -, la acción no derivó en una sanción que marginara al astro rosarino del segundo compromiso de la llave.

El árbitro Allen Chapman resolvió el conflicto con una tarjeta amarilla para cada protagonista y el VAR optó por no intervenir, determinación que le permitió a Messi continuar en cancha y quedar habilitado para la revancha.

Una vez concluido el encuentro, el propio Tapia buscó bajarle el tono a la polémica y evitó reclamar la expulsión del argentino: "Fue una jugada de partido. No sé si es roja, no soy árbitro para decirlo, es una jugada de partido y quedó ahí".

Gonzalo Tapia fue agredido por Lionel Messi, pero le restó importancia a lo sucedido.

El pedido de disculpas de Lionel Messi

Después del partido el rosarino escribió un descargo en Instagram donde pidió disculpas por la agresión a Gonzalo Tapia: "Entiendo la decepción por lo sucedido, pero también quiero que la gente entienda que las emociones son parte del fútbol. He dedicado toda mi carrera a respetar este deporte, a mis rivales y a quienes lo apoyan".

"Lo que pasó no fue algo que planeé, sino un momento de frustración en un partido muy competitivo. No digo que mis acciones hayan sido correctas, pero tampoco creo que un incidente deba definir quién soy ni todo lo que he aportado a este deporte", continuó escribiendo el 10.

Lionel Messi pidió disculpas en inglés.

"He hablado con Gonzalo Tapia y hemos aclarado las cosas en privado. Lo respeto y creo que ciertas cosas deben quedarse en la cancha. Siempre defenderé a mis compañeros, competiré con pasión y lo daré todo por mi club. Eso nunca cambiará. Gracias a todos los que me siguen apoyando", concluyó Lionel Messi.