Además de Messi y Luján también fueron titulares Rodrigo De Paul y Germán Berterame, además del brasileño Casemiro y el uruguayo Luis Suárez. Facundo Mura, otro argentino, ingresó desde el banco.

Lionel Messi e Inter Miami, al borde la eliminación

Tras finalizar en el segundo puesto de la Conferencia Este con 60 puntos en 34 fechas, el conjunto dirigido por el Kily González buscará llevar la serie ante Columbus a un tercer partido y así cerrar la llave en su estadio.

En el cierre de un año exigente desde lo futbolístico y lo emocional, Messi fue el máximo goleador de la etapa regular con 26 tantos (recibió el Botín de Oro antes del partido) y necesitará revertir la serie si quiere ganar su quinto título con la camiseta rosa.

Enfrente aparece Columbus Crew, que se ubicó 7mo en la tabla general con 47 unidades, siete menos que el Inter Miami

Así se juegan los playoffs de la MLS

La serie es al mejor de tres partidos y no existe el marcador global, por lo que cualquier empate al cabo de los 90 minutos se resuelve directamente por penales.

Recién a partir de las semifinales y finales de Conferencia el torneo pasará a disputarse a partido único en la cancha del mejor clasificado, mismo sistema que regirá para la gran final del 18 de diciembre entre los campeones del Este y del Oeste.