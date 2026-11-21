Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y ayudó a varios equipos para la clasificación a la Copa Libertadores y a la propia Sudamericana del año 2027, ya que también fue el campeón de la tabla anual y liberó un cupo.
Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana y ayudó a varios equipos para la clasificación a la Copa Libertadores, entre ellos Independiente Rivadavia
Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro y ayudó a varios equipos para la clasificación a la Copa Libertadores y a la propia Sudamericana del año 2027, ya que también fue el campeón de la tabla anual y liberó un cupo.
El primero que sacó ventaja de la consagración de Boca es Argentinos Juniors: tercero en la tabla anual y en repechaje de la Libertadores, pero como el “Xeneize” es campeón quedó ahora en clasificación directa al máximo certamen internacional.
Asimismo, Independiente Rivadavia que terminó cuarto y quedó en zona de Copa Sudamericana, subió un escalón y clasificó al repechaje de la Libertadores. Justamente ayudado por Boca, su próximo rival en el Torneo Clausura, y con Sebastián Villa, quien dedicó la conquista a la Lepra donde brilló antes de retornar al conjunto xeneize y fue figura en la final de este sábado.
Los azules jugarán, por ahora el repechaje de la Copa Libertadores, y aún pueden entrar directo a la fase de grupos según quien gane el Clausura.
Estudiantes de La Plata: se quedó a las puertas de entrar a la Sudamericana y quedó automáticamente clasificado con la coronación de Boca en Barranquilla. Sin embargo, el sábado 28 el “Pincha” jugará la final de la Libertadores y si gana entrará a ese certamen en 2027.
Barracas Central: si Estudiantes conquista la Libertadores, el que se beneficiará es el equipo de Tapia tras quedar detrás del conjunto platense en la tabla anual. Con ese escenario volvería a entrar a la Sudamericana por segundo año consecutivo.
Platense: fuera del contexto de la tabla anual y la liberación de cupos por efecto “cascada”, el Calamar también quedó clasificado a la Copa Libertadores automáticamente por ser finalista de la Copa Argentina y como el “Xeneize" ya se clasificó se queda con el cupo que se le otorga al campeón de dicha competencia.
Independiente: también podría sacar provecho de este título de Boca, pero necesita que se combinen otros resultados. El “Rojo” se ubica 13 en la tabla anual, donde comparte puntos con Defensa y Justicia pero le gana en materia de fair play. De esta manera, si Estudiantes gana la Libertadores y alguno de los equipos arriba suyo en la anual conquista el Clausura, entrará a la Sudamericana.
Gimnasia y Esgrima La Plata: está quinto en la tabla anual y por ahora jugará la Sudamericana, pero si algunos de los equipos de arriba se queda con el Clausura irá al repechaje de la Copa Libertadores.