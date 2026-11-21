Los azules jugarán, por ahora el repechaje de la Copa Libertadores, y aún pueden entrar directo a la fase de grupos según quien gane el Clausura.

Independiente Rivadavia está clasificado a la Fase 2 de la CONMEBOL Libertadores 2027.



Nuestra historia internacional sigue sumando capítulos.



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El efecto dominó de Boca campeón de la Sudamericana

Estudiantes de La Plata: se quedó a las puertas de entrar a la Sudamericana y quedó automáticamente clasificado con la coronación de Boca en Barranquilla. Sin embargo, el sábado 28 el “Pincha” jugará la final de la Libertadores y si gana entrará a ese certamen en 2027.

Barracas Central: si Estudiantes conquista la Libertadores, el que se beneficiará es el equipo de Tapia tras quedar detrás del conjunto platense en la tabla anual. Con ese escenario volvería a entrar a la Sudamericana por segundo año consecutivo.

Platense: fuera del contexto de la tabla anual y la liberación de cupos por efecto “cascada”, el Calamar también quedó clasificado a la Copa Libertadores automáticamente por ser finalista de la Copa Argentina y como el “Xeneize" ya se clasificó se queda con el cupo que se le otorga al campeón de dicha competencia.

Independiente: también podría sacar provecho de este título de Boca, pero necesita que se combinen otros resultados. El “Rojo” se ubica 13 en la tabla anual, donde comparte puntos con Defensa y Justicia pero le gana en materia de fair play. De esta manera, si Estudiantes gana la Libertadores y alguno de los equipos arriba suyo en la anual conquista el Clausura, entrará a la Sudamericana.

Gimnasia y Esgrima La Plata: está quinto en la tabla anual y por ahora jugará la Sudamericana, pero si algunos de los equipos de arriba se queda con el Clausura irá al repechaje de la Copa Libertadores.