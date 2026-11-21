Miles de hinchas de Boca Juniors han copado el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro, sin importar el calor sofocante del Caribe colombiano.
Miles de hinchas de Boca Juniors han copado el Estadio Metropolitano de Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana, sin importar el calor sofocante del Caribe colombiano.
Miles de hinchas de Boca Juniors han copado el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla para la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro, sin importar el calor sofocante del Caribe colombiano.
Una verdadera marea azul y oro transformó la ciudad con banderazos multitudinarios en el Malecón (con más de 20.000 personas en la víspera), calles, hoteles y aeropuertos teñidos de los colores xeneizes.
Se estiman entre 30.000 y 40.000 hinchas de Boca en la zona, incluyendo un fuerte apoyo local de barranquilleros que se identifican con el club por la herencia de jugadores colombianos como Córdoba, Bermúdez y Chicho Serna, frente a una presencia mucho menor del Galo.
En las tribunas se espera una mayoría clara a favor del Xeneize (un 80%), con el estadio ampliado a unos 65.000 lugares casi convertido en una Bombonera improvisada.
El calor, con temperaturas máximas cercanas a los 34 grados y alta humedad, no detuvo a nadie. Los hinchas viajaron desde Argentina y otros puntos del continente, aguantaron el sol, cantaron hasta la madrugada y llenaron las tribunas con la misma pasión de siempre.
Una demostración más de que la hinchada de Boca no conoce fronteras ni clima: donde esté el equipo xeneize, está la gente.
En una final única, el Metropolitano de Barranquilla late al ritmo de los hinchas en otra postal que quedará en la memoria de Boca y del fútbol sudamericano.