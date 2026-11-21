En las tribunas se espera una mayoría clara a favor del Xeneize (un 80%), con el estadio ampliado a unos 65.000 lugares casi convertido en una Bombonera improvisada.

¡El estadio va tomando color! Los hinchas de Clube @Atletico y @BocaJrsOficial a horas de la Final de la CONMEBOL #Sudamericana https://t.co/RZHPGPRjKI — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026

El calor, con temperaturas máximas cercanas a los 34 grados y alta humedad, no detuvo a nadie. Los hinchas viajaron desde Argentina y otros puntos del continente, aguantaron el sol, cantaron hasta la madrugada y llenaron las tribunas con la misma pasión de siempre.

Una demostración más de que la hinchada de Boca no conoce fronteras ni clima: donde esté el equipo xeneize, está la gente.

En una final única, el Metropolitano de Barranquilla late al ritmo de los hinchas en otra postal que quedará en la memoria de Boca y del fútbol sudamericano.