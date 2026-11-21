Ya en la Q3, Colapinto no logró sostener el mismo ritmo y cerró la tanda en la décima colocación. No obstante, una penalización aplicada al australiano Oscar Piastri (McLaren) le permitió avanzar un casillero definitivo para partir desde la quinta fila de la grilla.

"Conforme no estoy, obviamente, porque estábamos para mucho más. Es una pena haber quedado tan atrás en la Q3 porque estábamos competitivos, pero sentí como que en ningún momento de la Qualy pusimos todo junto".

"Tuve un solo run en Q2 con chupada, no tenés referencias, mi segundo run fue en la Q3 con ese quilombo que se armó en la vuelta del pre... Traté de quedarme atrás de los Mercedes, pero después nos empezaron a intentar atacar los RB y fue un lío. La goma muy fría, no entró en temperatura, y la vuelta fue un desastre. Una pena, porque el potencial estaba, pero habrá que avanzar en la carrera".

"Hay que avanzar. Creo que tenemos buena velocidad en las rectas, lo cual es positivo. Hay que intentar poner todo junto, creo que vamos a hacer una buena carrera. Hay que avanzar en la largada e ir para adelante".

Así quedó la parrilla del GP de Las Vegas