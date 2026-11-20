Mientras que el francés Pierre Gasly, cayó al noveno lugar, por lo que quedó a +1.402 del primero. Kimi Antonelli (Mercedes) fue segundo, Lando Norris (Mc Laren) quedó tercero y cuarto Charles Leclerc (Ferrari).

Colapinto mejor considerablemente su registro desde la FP2, donde había terminado noveno haciendo de todas maneras un gran tiempo. Sin embargo, Gasly empeoró su performance, debido a que en la segunda práctica libre había sido segundo.