El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran labor este viernes en la FP3 del GP de La Vegas de Fórmula 1 y finalizó en la quinta posición. El pilarense quedó a 1.157 de George Russell (Mercedes), líder de la prueba.
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran actuación este viernes en la FP3 del GP de La Vegas de Fórmula 1 y finalizó en la quinta posición
El piloto argentino Franco Colapinto tuvo una gran labor este viernes en la FP3 del GP de La Vegas de Fórmula 1 y finalizó en la quinta posición. El pilarense quedó a 1.157 de George Russell (Mercedes), líder de la prueba.
Mientras que el francés Pierre Gasly, cayó al noveno lugar, por lo que quedó a +1.402 del primero. Kimi Antonelli (Mercedes) fue segundo, Lando Norris (Mc Laren) quedó tercero y cuarto Charles Leclerc (Ferrari).
Colapinto mejor considerablemente su registro desde la FP2, donde había terminado noveno haciendo de todas maneras un gran tiempo. Sin embargo, Gasly empeoró su performance, debido a que en la segunda práctica libre había sido segundo.
Nota en elaboración.