Colapinto y Gasly no salieron a pista en la media hora inicial esperando que la pista se seque. Luego, en condiciones muy diferentes a las que se esperan para la carrera del domingo, ambos utilizaron neumáticos medios y el argentino se ubicó inicialmente 19no y el francés 16to.

Luego los dos Alpine fueron mejorando ostensiblemente sus tiempos para terminar la sesión, bandera roja de por medio (por mugre dentro de la pista) en los los puestos 2 (Gasly) y 9 (Colapinto), respectivamente.

Los 3 primeros fueron George Russell (Mercedes), Gasly y Charles Leclerc (Ferrari).

La lluvia impidió que se marquen tiempos en la FP1

El inicio de la jornada con la FP1 se vio truncado por la intensa lluvia que no permitió que los pilotos corrieran para marcar tiempos.

Cuando parecía que la decisión de Alpine era de quedarse en boxes, como hicieron los equipos Mc Laren y Racing Bulls, finalmente Pierre Gasly y Colapinto salieron a probar las condiciones del circuito a falta de 50 segundos para que termine la tanda.

La FP1 había comenzado con una lluvia incesante, que se fue acrecentando durante los 60 minutos que duró la sesión. Los pilotos salieron de a poco a probar, con velocidades moderadas y sin necesidad de marcar tiempos.

Colapinto va por la recuperación

Colapinto llega en un muy flojo momento debido a que arrastra una sequía de 6 fechas sin sumar puntos. La seguidilla inició en Azerbaiyán y se extendió en los Grandes Premios de Bahréin, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La actividad en Las Vegas continuará con las siguientes dos sesiones de entrenamiento este viernes a la una de la madrugada y a las 21:30.

El sábado será clave, ya que a la una de la madrugada los pilotos tendrán la clasificación, y el domingo a la misma hora se llevará a cabo la carrera.

El Gran Premio de Las Vegas llega con el título definido a favor del italiano Andrea Kimi Antonelli, quien arrasó a bordo de su Mercedes y se consagró como el campeón más joven de la historia con solo 20 años.

Además, Mercedes ya tiene asegurado el título en el campeonato de constructores, donde le saca casi 150 puntos a su escolta, que es Ferrari.

Cronograma y horarios del GP de Las Vegas de Fórmula 1

Viernes 20 de noviembre

Práctica libre 3: 21:30

Sábado 21 de noviembre

Clasificación: 1:00

Domingo 22 de noviembre:

Carrera: 1:00

Televisa Fox Sports y Disney Plus.