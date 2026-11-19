Martín Ojeda hace historia en la MLS

La jugada se destacó por una secuencia de 8 pases previos, culminando en el toque sutil del experimentado francés para habilitar a Ojeda. Esta distinción se suma a una temporada de récords para el ex Godoy Cruz (jugó entre 2020 y 2022) quien se consolidó como el máximo goleador histórico de Orlando City SC.

Ojeda hizo 32 goles en 97 partidos en el Tomba.

Con 48 tantos en todas las competiciones, superó la marca anterior de Facundo Torres, un hito que subraya su impacto en el club. Con 27 años, Martín Ojeda completó una temporada regular sobresaliente con 16 goles y cinco asistencias en 2.286 minutos de juego.

Este rendimiento le permitió igualar su récord personal de goles en una temporada y lo convirtió en el primer jugador en la historia de la franquicia en registrar al menos 20 contribuciones de gol en dos campañas consecutivas. Sus estadísticas totales en Orlando City SC son impresionantes, con 84 contribuciones de gol, 7 partidos con múltiples anotaciones y dos hat-tricks, liderando también esas categorías históricas del club.

El premio al mejor gol del año, que se otorga desde 1996, tiene un sabor especial para Ojeda al ser el primer jugador de Orlando City SC en obtenerlo. Además, se une a la selecta lista de futbolistas argentinos que han sido reconocidos en las últimas temporadas, como Luca Orellano en 2024 y Luciano Acosta en 2023, reafirmando la presencia y el talento argentino en la liga estadounidense.