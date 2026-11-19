Profundizando en la identidad de la gente del Mineiro, el exmediocampista destacó el acompañamiento incondicional de su gente: "Es una hinchada sufrida, hablando bien, que no abandona en los momentos que tiene que estar. Es familia, viene del abuelo, tatarabuelo".

Además, reveló que su vínculo sigue intacto al punto de estar viajando para presenciar la definición: "La verdad que yo no la conocía, me tocó jugar y me quedé encantado. Hasta el día de hoy sigo yendo, inclusive ahora viajo a verlos, les tengo un cariño muy especial".

Por último, Dátolo analizó el presente futbolístico del equipo brasileño bajo la conducción de su actual técnico, destacando la unión entre el plantel y el público como clave para llegar a esta instancia decisiva. "Lo que veo es que siguen teniendo ahora, con la llegada de Eduardo, un sentido de pertenencia más cercano a lo que es estar juntos con la hinchada. Creo que eso lo sabe hacer muy bien, es un gran entrenador y por alguna razón hoy están en una final bien merecida. Creo que va a ser una final muy linda".