"Venimos de perder cuatro finales y no puede haber una quinta. Ustedes van a enfrentar a Leandro Paredes que hizo un gol en la semi y celebró como si fuera la final. Van a jugar contra un equipo aguerrido, si juegan como la Cenicienta no van a ganar nada", comenzaron relatando los fanáticos del Atlético Mineiro.

Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres. Si van y juegan así los vamos a recibir aquí, así que vayan y jueguen como hombres.

La mala racha en las finales se extiende a un presente preocupante, porque el equipo no ha logrado ganar en los últimos siete partidos que disputó: perdió con Montevideo City Torque, Flamengo, Cruzeiro, Botafogo y Gremio, y registró dos empates, contra Gremio (que lo eliminó de la Copa de Brasil) y ante Mirassol.

El Atlético Mineiro de Eduardo Domínguez viene de capa caída.

Los títulos de Everson, ídolo del Atlético Mineiro

El histórico arquero ha protegido el arco del Gallo 395 partidos mientras que logró dejar la valla invicta en 152 oportunidades. Llegó al Atlético Mineiro en 2020 y logró levantar ocho títulos: