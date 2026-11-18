Mastantuono lleva 13 partidos y cuatro goles en la Serie A con la Fiorentina y cerró el año con un partido consagratorio en la goleada de Argentina ante Costa Rica.

Mastantuono la rompe en la Fiorentina.

La explosión deportiva de Mastantuono contrasta con lo vivido en la campaña anterior. Después de una mala temporada en Real Madrid, la dirigencia merengue optó por cederlo al fútbol italiano. El préstamo vigente no contempla una opción de compra, por lo que cualquier continuidad requiere una nueva negociación. Entre las fórmulas posibles aparece sumar una opción de compra junto con una cláusula de recompra, un mecanismo que el elenco español ya utilizó en el acuerdo por Nico Paz con Como.

Qué dijo Mastantuono tras marcar un doblete en la Selección argentina

Mastantuono habló tras el triunfo albiceleste sobre los Ticos y dijo: "Estoy muy contento de poder entrar, de poder ayudar al equipo. De poder hacer los goles, de terminar el año con un triunfo así en casa. Esta gente se lo merece. Como grupo venimos trabajando mucho, se cierra un lindo año".

Luego afirmó en TyC Sports: "Yo me siento jugador de Selección. Lo hago con mucha ilusión, Argentina es lo máximo. Siempre soñé con vestir esta camiseta. Me ilusiona mucho"