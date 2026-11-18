Ese hecho se produjo tras la victoria de la Selección argentina 3-0 ante Benín el pasado 6 de octubre en el Monumental. Fue el último encuentro que jugó el astro de Inter Miami con la celeste y blanca.

Nico Paz marcó un doblete para la Albiceleste ante Costa Rica.

"Nico es una persona muy tranquila y sencilla. Él no tiene en la cabeza ser el sucesor de Messi. Para él lo máximo fue conocerlo y jugar con Leo y eso fue como tocar el cielo con las manos”, contó Fabián Paz.

El fundador de la marca argentina de alta costura Atelier Pucheta - Paz también expresó: “Nico al no vivir acá, no tiene tanta presión como otros jugadores. Acá el fútbol se vive con una pasión y locura únicas y él se sorprende mucho de eso todavía".

Dios dirá si este pibe nacido hace 22 años en Santa Cruz de Tenerife, España, pero que decidió jugar en la Albiceleste para seguir los pasos de su padre, Pablo Paz, quien fue mundialista con el elenco nacional.