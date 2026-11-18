Microsoft investiga las causas del fallo que afectó servicios como Outlook y Teams la semana pasada y dejó sin servicio a millones de usuarios.

Los tres pilares de Microsoft en inteligencia artificial

Para garantizar que empresas y desarrolladores puedan innovar con velocidad y escala sin comprometer la seguridad, el plan impulsado por Microsoft se estructura sobre tres ejes concretos de tecnología:

Colaboración con el NIST: ampliar el trabajo conjunto con la iniciativa de estándares de agentes del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos para redactar normas abiertas en todo el sector.

ampliar el trabajo conjunto con la iniciativa de estándares de agentes del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos para redactar normas abiertas en todo el sector. Enfoque de ecosistema: impulsar una red de cooperación industrial que ya cuenta con la participación activa de 40 organizaciones dedicadas a evaluar el desempeño de la inteligencia artificial .

impulsar una red de cooperación industrial que ya cuenta con la participación activa de 40 organizaciones dedicadas a evaluar el desempeño de la . Integración en productos propios: incorporar estos mismos estándares de transparencia y verificabilidad dentro de todas las plataformas de la compañía, incluidos Copilot, Foundry y sus modelos desarrollados internamente.

Por qué importa auditar esta tecnología

La exigencia de normas globales responde a la necesidad de generar confianza verificable en el despliegue masivo de sistemas autónomos:

Fin de las cajas negras: establecer mecanismos de auditoría externa permite comprobar cómo procesan la información los algoritmos de inteligencia artificial antes de implementar cambios a gran escala.

establecer mecanismos de auditoría externa permite comprobar cómo procesan la información los algoritmos de antes de implementar cambios a gran escala. Equilibrio entre velocidad y control: según destacó Satya Nadella, contar con parámetros estandarizados evita que las empresas tengan que elegir entre avanzar rápido en innovación o proteger la seguridad operativa de sus usuarios en Microsoft.

Lo que hay que saber sobre el plan de Microsoft

Luego de la interrupción global de sus servicios en la nube, El anuncio fue realizado, en el marco de Microsoft Ignite despierta consultas habituales sobre el alcance real de la verificabilidad en los sistemas autónomos y su impacto en los usuarios.

¿Qué son las «cajas negras» en inteligencia artificial que mencionó Satya Nadella? El término refiere a modelos complejos cuyos procesos internos de toma de decisiones no pueden observarse ni auditarse fácilmente desde el exterior, dificultando el control de sus límites.

El término refiere a modelos complejos cuyos procesos internos de toma de decisiones no pueden observarse ni auditarse fácilmente desde el exterior, dificultando el control de sus límites. ¿Qué productos de Microsoft incorporarán estos nuevos estándares de transparencia? La compañía confirmó que aplicará estas reglas de verificabilidad en todo su catálogo tecnológico, incluyendo el asistente Copilot, la plataforma Foundry y sus propios modelos de lenguaje.

La compañía confirmó que aplicará estas reglas de verificabilidad en todo su catálogo tecnológico, incluyendo el asistente Copilot, la plataforma Foundry y sus propios modelos de lenguaje. ¿Participan otras organizaciones además de Microsoft en esta iniciativa? Sí; el proyecto adopta un enfoque de ecosistema abierto en el que ya colaboran 40 organizaciones junto al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST).

La creación de estándares abiertos marca un paso relevante hacia una gobernanza técnica más transparente, buscando que el crecimiento de las herramientas inteligentes esté acompañado por controles objetivos y auditables en todo el ecosistema digital.