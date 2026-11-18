Detrás del particular "llanto" se encuentra la chicharrita de la espuma. Durante su fase juvenil o de ninfa, este insecto se alimenta succionando la savia de los brotes tiernos del árbol. Al necesitar procesar grandes cantidades de savia para obtener nutrientes, excreta el exceso de líquido y lo mezcla con sustancias proteicas y aire, creando una masa de espuma protectora que la resguarda del sol y de sus depredadores.

Cuando esta espuma se satura, el excedente cae en forma de gotas compuestas por agua, azúcares y sales minerales.

El censo oficial registra unos 15.000 ejemplares de tipas en la Ciudad de Buenos Aires.

Eso es la famosa sustancia pegajosa que cae sobre vehículos estacionados bajo un árbol aunque el líquido es completamente inofensivo y no tóxico para las personas, las mascotas o los propios árboles. Sin embargo, una vez concluido el ciclo biológico de la chicharrita en diciembre, el goteo termina, dejando paso a un vistoso manto de flores amarillas que embellece las veredas.

La tipa es un árbol de gran porte que puede superar los 20 metros de altura y ayuda a reducir la temperatura ambiental hasta en 8 °C y en la actualidad, el país registra cerca de 15.000 ejemplares distribuidos en calles, avenidas, plazas y parques de la ciudad, ocupando el séptimo lugar entre las especies más frecuentes de árboles.