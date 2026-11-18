Cada año en Argentina, entre finales de octubre y los primeros días de diciembre, las personas que caminan bajo las copas de las tipas en la Ciudad de Buenos Aires suelen experimentar una curiosa llovizna bajo un cielo completamente despejado, pero lo que no saben es que el causante en realidad es un árbol.
Este fenómeno, conocido popularmente como el "llanto de las tipas" no proviene del árbol en sí, sino de la actividad de un insecto que habita en sus ramas. Te contamos todos los detalles.
La especie de árbol que "llora" en primavera e inunda calles, parques y plazas con sus lágrimas
La especie responsable de este goteo es la tipa blanca, o conocida bajo el nombre científico de Tipuana tipu, una leguminosa autóctona del noroeste argentino que fue introducida en el paisaje urbano porteño a finales del siglo XIX por el destacado paisajista francés Carlos Thays.
Detrás del particular "llanto" se encuentra la chicharrita de la espuma. Durante su fase juvenil o de ninfa, este insecto se alimenta succionando la savia de los brotes tiernos del árbol. Al necesitar procesar grandes cantidades de savia para obtener nutrientes, excreta el exceso de líquido y lo mezcla con sustancias proteicas y aire, creando una masa de espuma protectora que la resguarda del sol y de sus depredadores.
Cuando esta espuma se satura, el excedente cae en forma de gotas compuestas por agua, azúcares y sales minerales.
Eso es la famosa sustancia pegajosa que cae sobre vehículos estacionados bajo un árbol aunque el líquido es completamente inofensivo y no tóxico para las personas, las mascotas o los propios árboles. Sin embargo, una vez concluido el ciclo biológico de la chicharrita en diciembre, el goteo termina, dejando paso a un vistoso manto de flores amarillas que embellece las veredas.
La tipa es un árbol de gran porte que puede superar los 20 metros de altura y ayuda a reducir la temperatura ambiental hasta en 8 °C y en la actualidad, el país registra cerca de 15.000 ejemplares distribuidos en calles, avenidas, plazas y parques de la ciudad, ocupando el séptimo lugar entre las especies más frecuentes de árboles.
En pocas palabras
- Árbol Tipa: en primavera, la tipa blanca sufre un goteo azucarado por la actividad de la chicharrita de la espuma.
- Fenómeno natural: el insecto segrega una espuma protectora que, al saturarse, genera gotas inofensivas sobre calles y vehículos.
- Embellecimiento post-goteo: finalizado el ciclo del insecto en diciembre, el árbol se cubre de flores amarillas, embelleciendo el paisaje urbano.