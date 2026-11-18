Si bien el dirigente no brindó detalles específicos sobre el reglamento definitivo, calificó el proyecto como una “renovación de la ilusión” que dejará atrás el sistema tradicional de clasificación en Sudamérica.

La iniciativa apunta a replicar el modelo que la UEFA implemetó con Nations League. El objetivo principal de esta estructura es garantizar partidos de alto nivel entre las selecciones, evitando encuentros amistosos que puedan derivar en un bajo rendimiento deportivo antes de la cita mundialista que se celebra cada cuatro años.

El origen de esta reestructuración radica en la normativa de la FIFA, que otorga el pase automático e inmediato a toda selección cuyo país sea organizador de la Copa del Mundo.

Al cumplirse el centenario del torneo en 2030, tres de las diez asociaciones que integran la Conmebol ya tienen su lugar asegurado sin necesidad de competir por la clasificación.