Walter Samuel formado junto al cuerpo técnico de la Selección argentina por última vez.

La despedida de Walter Samuel tras el partido de la Selección argentina

La decisión del ex defensor obedece al deseo de lanzar su propia carrera como entrenador principal, un salto natural luego de haber sido la mano derecha de Scaloni desde los inicios mismos del ciclo.

Consciente de que todo lo aprendido junto al grupo de trabajo será la base de su próxima aventura en los bancos de suplentes, el ex jugador aprovechó el agasajo posterior al partido para expresar su gratitud hacia el conductor del equipo y la dirigencia: "Muchas gracias a Leo por darme la oportunidad; a vos (Chiqui Tapia), a todo el cuerpo técnico, que fueron mi segunda familia aquí".

El reconocimiento institucional se desarrolló puertas adentro en el Estadio Mario Alberto Kempes, donde el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia, le entregó una plaqueta conmemorativa ante la mirada de los futbolistas y los integrantes del staff.

Si llego a hacer algo en el fútbol, va a ser gracias a toda esta gente. Si llego a hacer algo en el fútbol, va a ser gracias a toda esta gente.

Las imágenes de la ceremonia - difundidas luego a través de un video oficial de la AFA - dejaron ver el costado más sensible del histórico zaguero al hacer un balance de su estadía en el combinado nacional.

Fueron años espectaculares. Fueron años espectaculares.

"Mi familia me acompañó. Quiero, eso sí, mandarle un fuerte abrazo. No quiero emocionarme", manifestó Walter Samuel quien, de esta manera, selló su salida por la puerta grande para encarar en solitario los desafíos que le depara el fútbol.

Lionel Scaloni, Lionel Messi y Walter Samuel tras ganar la Copa del Mundo.

Los títulos de Walter Samuel en la Albiceleste