El secreto de esta fórmula radica en las propiedades físicas de los granos de arroz, que funcionan como una base ideal para retener el líquido sin absorberlo por completo, permitiendo que la fragancia se libere de manera lenta y progresiva en el aire.

A la hora de elegir el recipiente, lo más recomendable es reutilizar un frasco de vidrio, como los de mermelada o conservas. Al ser un material neutro, el vidrio no interactúa con los aceites esenciales ni altera su composición química, a diferencia de los envases de plástico, que pueden deteriorar ciertos compuestos y hacer que el aroma pierda intensidad con el paso del tiempo.

Paso a paso para preparar el aromatizante casero

El armado del perfume lleva apenas un par de minutos y permite regular la intensidad de la fragancia según el tamaño del cuarto de baño:

Colocar la base: Llenar hasta la mitad el frasco de vidrio limpio y seco con la media taza de arroz crudo.

Llenar hasta la mitad el frasco de vidrio limpio y seco con la media taza de arroz crudo. Perfumar los granos: Verter entre 10 y 20 gotas del aceite esencial elegido. Cuanta mayor cantidad de gotas se agreguen, más intenso y persistente resultará el aroma.

Verter entre 10 y 20 gotas del aceite esencial elegido. Cuanta mayor cantidad de gotas se agreguen, más intenso y persistente resultará el aroma. Integrar la mezcla: Cerrar el frasco con su tapa y agitarlo suavemente para que el aceite se distribuya de manera uniforme por todas las capas de arroz.

Cerrar el frasco con su tapa y agitarlo suavemente para que el aceite se distribuya de manera uniforme por todas las capas de arroz. Regular la salida del aroma: Dejar el recipiente destapado en un estante o rincón seguro para que perfume todo el ambiente. Si la fragancia resulta demasiado invasiva, se puede dejar semiabierto o cubrir la boca del frasco con un trozo de tela fina sujetado con una banda elástica.

Cómo mantener el aroma activo y replicarlo en toda la casa

Para prolongar la vida útil del aromatizante, conviene revolver o agitar suavemente el contenido cada tanto para que el arroz vuelva a liberar las notas perfumadas. Cuando se note que la intensidad disminuye, basta con añadir unas gotas nuevas de aceite esencial para reactivarlo sin necesidad de cambiar los granos.

Gracias a su practicidad y bajo costo, este mismo método puede replicarse en varios frascos para perfumar de forma natural otros espacios de la vivienda, como los dormitorios, la sala de estar o la cocina.