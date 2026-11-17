La propuesta que suma adeptos en los hogares consiste en reemplazar los muebles con patas por vanitorys flotantes (suspendidos) o estantes abiertos de madera tratada, amurados directamente a la pared.

Este simple cambio transforma por completo la dinámica del baño: al dejar el piso libre por debajo, la vista recorre todo el ambiente sin interrupciones, logrando que incluso los espacios de pocos metros cuadrados parezcan mucho más grandes y luminosos. Además, elimina los rincones difíciles donde suele acumularse humedad o suciedad, facilitando la limpieza diaria.

El vanitory flotante es la tendencia ideal para ganar espacio y limpieza en el baño.

Para quienes disfrutan actualizar los ambientes de su casa, la clave pasa por elegir maderas nobles con tratamiento hidrófugo (como petiribí, paraíso o roble), combinadas con bachas de apoyo en cerámica o piedra que aportan un aire sofisticado tipo spa.

Cómo sumarte a la tendencia sin gastar de más

Lo mejor de esta tendencia es que permite modernizar uno de los espacios más usados de la casa sin embarcarse en reformas eternas ni presupuestos imposibles.

Si el presupuesto es acotado, basta con colocar una tabla gruesa de madera tratada con ménsulas ocultas y sumar por debajo un canasto de fibras naturales para guardar toallas o productos de uso cotidiano sin generar desorden visual en el baño.

Para terminar de armar un rincón impecable, los especialistas recomiendan acompañar el mueble suspendido con un espejo redondo u ovalado y grifería minimalista. Así, con un cambio puntual, el baño gana funcionalidad, amplitud y un estilo contemporáneo impecable.