Tener un mueble pesado con patas o apoyado directamente sobre el piso debajo de la bacha es un clásico de los hogares que, poco a poco, empieza a quedar atrás ante la llegada de una nueva tendencia en decoración.
Adiós al vanitory tradicional: la tendencia en decoración que hace tu baño más grande y fácil de limpiar
A través de esta nueva tendencia en decoración, el baño lucirá mucho más amplio, luminoso y moderno sin necesidad de hacer grandes obras
En concreto, la alternativa que gana cada vez más terreno en el diseño de interiores es mucho más liviana, estética y funcional para renovar el baño. El objetivo principal ya no es llenar el espacio con estructuras voluminosas, sino despejar el suelo para generar una sensación inmediata de amplitud visual y orden.
La tendencia que se impone por el viejo vanitory
Durante años, el vanitory tradicional cerrado hasta el piso cumplió una función estrictamente práctica de guardado. Sin embargo, el concepto actual de decoración busca ambientes más despojados, modernos y fáciles de mantener impecables en la rutina diaria.
La propuesta que suma adeptos en los hogares consiste en reemplazar los muebles con patas por vanitorys flotantes (suspendidos) o estantes abiertos de madera tratada, amurados directamente a la pared.
Este simple cambio transforma por completo la dinámica del baño: al dejar el piso libre por debajo, la vista recorre todo el ambiente sin interrupciones, logrando que incluso los espacios de pocos metros cuadrados parezcan mucho más grandes y luminosos. Además, elimina los rincones difíciles donde suele acumularse humedad o suciedad, facilitando la limpieza diaria.
Para quienes disfrutan actualizar los ambientes de su casa, la clave pasa por elegir maderas nobles con tratamiento hidrófugo (como petiribí, paraíso o roble), combinadas con bachas de apoyo en cerámica o piedra que aportan un aire sofisticado tipo spa.
Cómo sumarte a la tendencia sin gastar de más
Lo mejor de esta tendencia es que permite modernizar uno de los espacios más usados de la casa sin embarcarse en reformas eternas ni presupuestos imposibles.
Si el presupuesto es acotado, basta con colocar una tabla gruesa de madera tratada con ménsulas ocultas y sumar por debajo un canasto de fibras naturales para guardar toallas o productos de uso cotidiano sin generar desorden visual en el baño.
Para terminar de armar un rincón impecable, los especialistas recomiendan acompañar el mueble suspendido con un espejo redondo u ovalado y grifería minimalista. Así, con un cambio puntual, el baño gana funcionalidad, amplitud y un estilo contemporáneo impecable.
En pocas palabras
- Tendencia en decoración: los vanitorys flotantes o estantes abiertos reemplazan al mueble tradicional para ampliar el baño.
- Beneficios clave: generan sensación de amplitud, luminosidad y facilitan la limpieza al despejar el suelo.
- Adaptación económica: se puede implementar con una tabla de madera tratada y ménsulas ocultas para un estilo moderno.